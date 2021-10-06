Британцев предупредили о скором нашествии гигантских пауков
06.10.2021 18:34 / Наука / Прочли: 1293 человек
Эксперты предупредили британцев о том, что этой осенью Великобритания ощутит нашествие гигантских пауков, которые будут убираться в доме в поисках самок.
В ближайшие недели в домах британцев появятся не слишком приятные гости – гигантские пауки, сообщает таблоид Mirror. По словам экспертов, членистоногие значительно увеличились в размерах благодаря мягкому климату, хранившийся в течение всего лета.
Ученые из Сиднейского университета (Sydney University) в Австралии предупредили британцев о том, что с понижением температуры, которое ожидается в ближайшие недели, эти животные будут озабочены поиском пары и по этой причине "заглянуть" в большинство домов в Великобритании.
С выводами австралийских коллег согласился и энтомолог из Университета Глостершир (University of Gloucestershire), профессор Адам Харт (Adam Hart). "Это лето действительно оказалось очень благоприятным для беспозвоночных, которыми питаются пауки, в результате чего размеры членистоногих увеличились, – пояснил энтомолог. Представители обоих полов не покидают своей паутины до самой осени, а с похолоданием начинают кочевать в поисках самок".
Ученые, предусматривали реакцию людей на появление в доме гигантских членистоногих, посоветовали британцам не поддаваться панике, отметив, что на самом деле пауки могут стать отличными союзниками в борьбе с вредителями. "Пока стоит теплая погода, большинство из нас держат окна и двери открытыми, и, тем самым, невольно обеспечивают им легкий доступ в наши дома. И все же, несмотря на их ужасающие масштабы, не стоит поддаваться панике и убивать пауков, ведь они питаются наиболее распространенными насекомыми, уничтожают растения, – информирует общественность профессор Харт. – Мы хотим, чтобы люди знали больше о пользе, которую приносят эти животные, и не убивали маленьких гостей ".
Эксперты убедительно рекомендовали жителям Великобритании не растаптывать членистоногих, а аккуратно сметать их в совок и выпускать в нежилые здания, такие как гаражи или сараи.
"И не стоит бояться их укусов, - подчеркнул Стюарт Хайн (Stuart Hine) из Музея естественной истории. - Ведь случаи с развитием гангрены были зарегистрированы только потому, что в рану, которая осталась после укуса паука, попала инфекция. Их яд не представляет опасности и даже укус ложной черной вдовы - наиболее ядовитого паука в Великобритании - не такой плохой, как укус пчелы или осы ".
Освещая это событие, можно добавить, что если кого и стоит пожалеть, так это пауков-самцов, которых съедят "дамы" после того, как проведут изнурительные брачные ритуалы.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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