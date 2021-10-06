Жители Флориды страдают от нашествия гигантских питонов





Тигровых питонов, проживающих в Юго-Восточной Азии, завезли во Флориду в 1980-е годы в качестве воспитанников, однако через несколько лет эти опасные хищники вышли из-под контроля. Сегодня их можно встретить в местных лесах в опасной близости от городов и поселков. Змеи наносят серьезный ущерб Флоридском фауне, власти штата разрешили их отстрел в апреле.





Охотникам платят по 50 долларов за каждого застреленного питона, чья длина превышает 1,2 метра. За каждые дополнительные 30 сантиметров стрелкам добавляют по 25 долларов.





По словам руководителя программы отлова Майка Киркланда, с апреля охотникам удалось убить 743 питона. Джейсону Лиона, который убил пятиметровую змею, заплатили больше 375 долларов. Лион предупредил, что с тигровыми питонами ни в коем случае не стоит связываться одиночку.



