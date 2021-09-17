Изменение климата: ООН предупреждает о климатических планах стран





Это последняя грубая оценка ООН.

Его специалисты изучили климатические планы более 100 стран и пришли к выводу, что мы идем в неверном направлении.

Ученые недавно подтвердили, для того, чтобы избежать наихудшего воздействия более жарких условий, глобальные выбросы углерода необходимо сократить на 45% к 2030 году.

Но этот новый анализ показывает, что эти выбросы должны вырасти на 16% в течение этого периода.

В конечном итоге это может привести к повышению температуры на 2,7 ° C (4,9 ° F) по сравнению с доиндустриальными временами - намного выше пределов, установленных международным сообществом.



