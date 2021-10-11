Ученые о риске утраты биоразнообразия: экологический кризис





Исследование показало, что в стране в среднем осталось около половины биоразнообразия, что намного ниже среднемирового показателя (75%).

По мнению исследователей, цифра в 90% считается «безопасным пределом» для предотвращения скатывания мира в «экологический кризис».

Оценку опубликовали накануне ключевой конференции ООН по биоразнообразию.

Биоразнообразие - это разнообразие всего живого на Земле и то, как они вписываются в паутину жизни, принося кислород, воду, пищу и множество других преимуществ.

Профессор Энди Первис, руководитель исследований в Музее естественной истории в Лондоне, сказал, что биоразнообразие - это нечто большее, чем просто прекрасное зрелище.

«Это также то, что удовлетворяет наши основные потребности», - сказал он.





«Это основа нашего общества. Недавно мы увидели, насколько разрушительными могут быть разрывы цепочек поставок - природа лежит в основе наших цепочек поставок».



