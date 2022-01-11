Виктория Романец рассказала причины, по которым не желает рожать от Антона Гусева
Виктория Романец сообщила, что матерью стать она пока не готова. Быть матерью – это слишком ответственно для неё, поэтому пока она отказывается.
После встречи пары из Виктории Романец и Антона Гусева, многие не верили в продолжительные отношения и крепкую семью между парой, но пара до сих пор не разошлась. Они вместе всем говорят, что между ними крепкие чувства, однако их поклонников интересует вопрос: почему они все ещё не родители.
Виктория Романец неоднократно заявляла, и продолжает утверждать, что она не готова стать матерью ребенка от Антона Гусева. Это слишком большая для них ответственность, и они желает пожить ещё своей жизнью. Она дополнила: они будут готовы к ребёнку тогда, когда они смогут сдвинуть все свои жизненные планы на дальний план.
Также, одной из причин, по которой Виктория не желает рожать – это путешествия. Виктория очень любит путешествовать, а с ребёнком ей придётся забыть на некоторое время про путешествия заграницу. Не мало важной причиной стал карьерный рост Виктории Романец – она не только развивает свою блог-страницу в Instagram, а ещё и проводит личные марафоны по похудению, приносящие паре немаленький доход.
Напомним, что у Антона Гусева есть ребёнок от первого брака с Евгенией Феофилактовой. Она не раз упрекала Антона о том, что он редко навещает ребёнка и забывает про алименты. Все слухи о том, что с этим связана Виктория, она сама же опровергает. Виктория дополнила, что она не ревнует, и не вмешивается в дела, связанные с Даниэлем, сыном Антона.
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