Виктория Романец вкусила все прелести разгульной жизни после развода
31.05.2022 17:54 / Общество / Прочли: 963 человек
Многочисленные поклонники Виктории Романец и Антона Гусева пристально следят за жизнью после развода пары. Бывшие партнеры не прочь поделится подробностями о том, как каждый переживает расставание. Так, Виктория откровенно признает, что топит тоску в алкоголе и веселом препровождении с друзьями.
Сразу же после разоблачения супруга, обнародования измены, 32-летняя Виктория немедленно собрала вещи и ушла:
«Я купила билет в один конец. Поняла, что мне надо уехать из Москвы на неопределенное время, чтобы пережить стадию принятия. Мне надо, чтобы я приходила домой и никого не ждала. Хочу вернуться домой с чувством, что этого человека не существует вообще. Да, когда-то он был в моей жизни, но очень давно. В планах у меня посетить Монако, Париж, Барселону, Канны. Не знаю, когда вернусь. Жилье уже оплачено. Обожаю новые эмоции, экскурсии», — делилась звезда реалити-шоу «Дом-2».
Популярный блогер каждый день радовала поклонников фотографиями, на которых она весело и беззаботно проводит досуг:
«Если выходишь из отношений, то только так!», - жизнерадостно вещала фанатам Романец.
Виктория часто посещает различные клубы, где никогда не остается без внимания и ухаживаний местных парней.
«Какое прекрасное место в Монте-Карло, повсюду танцующие молодые олигархи. Если что, это стеб. Погодка +25 и подруга рядом. И больше всего радует, что я без обратного билета. Да за что мне такое счастье?» — смеялась экс-Гусева.
Стоит отметить, что теперь Виктория жалуется, что после вступления в статус холостячки, ее директ заполнен сообщениями с фотографиями обнаженных парней.
32-летний Антон, наоборот, избрал противоположную тактику. Он закрылся от мира, не ведет социальные сети и решил пострадать от ухода супруги после своей измены.
«Говорят, сегодня День счастья. Поздравляю вас, кто счастлив. Я вам завидую», — делился ранее 32-летний Антон Гусев.
Гусев сразу дал понять подписчикам, что на вопросы о жене отвечать не будет, и о ее нынешних похождениях тоже. Антон сразу очертил, что уважает пять совместно прожитых лет, уважает ее лично, любит, но понимает, что они никогда больше не будут вместе!
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