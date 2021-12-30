Спустя 5 месяцев после развода фитнес-блогер Виктория Демидова снова находится в отношениях

42-летняя Виктория рассказала своим поклонникам о разводе в начале июля 2021 года. Все были в шоке, ведь пара воспитывала двоих сыновей: совместный сын Кристиан, а также сын Никита от предыдущих отношений.

Но, оказывается, что долго в статусе одинокой женщины Виктория ходить не стала. В одном из последних интервью фитнес-блогер рассказала, что уже ее сердце занято, но личность своего избранника она пока не решается раскрывать.

«Я не буду рассказывать про отношения, которые у меня сейчас. Я познакомлю со своим молодым человеком публику лишь тогда, когда пойму, что готова выйти замуж», - призналась Виктория Демидова.

Мать двоих сыновей отметила, что для нее важно отношение ее бойфренда к своим детям. Мысль о третьей беременности фитнес-блогер также не отбрасывает полностью, девушка не страдает от предрассудков о позднем материнстве. К тому же, второй сын у нее родился всего два года назад.

«Если ты хочешь родить в 40 лет, позволяют здоровье и финансы – почему бы и нет, рожай!», - заявила знаменитая блондинка.

«Лично я не хочу жалеть о том, что чего-то в жизни не сделала! Вот, я, например, хочу до 45 лет родить дочь. Да, будет трудно. Но, с трудностями я буду справляться, а значит и расти! Силы и здоровье у меня есть, а люди поговорят и забудут, а жизнь – она то моя!», - заявила о своих планах на будущее фитнес-блогер.