Антон Гусев в 2022 году откровенно рассказал о деталях развода с Викторией Романец

Еще летом 2017 года пара Антон и Виктория поженились. С тех пор в жизни влюбленных было немало взлетов и падений, но все невзгоды они стойко переживали, а сейчас вообще поводов для таких слухов нет – у ребят все отлично!





«Ребята мне в личку пишут и скидывают информацию, мол я давал интервью для различных изданий о том, что мы разводимся. К тому же, якобы, и мама Виктории также подтвердила данную информацию. Все это фейк! Никто не разводится!», - ответил на слухи 32-летний предприниматель.

Сама же Виктория признается, что бывших участников реалити-шоу часто атакуют недоброжелатели, придумывают всякие небылицы. Сама девушка уже давно привыкла к таким высмеиваниям и не обращает внимания.





Тем не менее, 32-летняя Виктория Романец признает и тот факт, что хейтеры в сети только добавляют число пользователей и активность на ее странице в социальной сети Instagram, что ей, собственно говоря, только на руку!

«Мне очень приятно, что за мной следят антифанаты, они следят за каждым моим движением, выискивают во мне недостатки, каждую мелочь. Смотрят, что я ем и что я пью. Прям, чувствую себя супер звездой!», - так Романец отозвалась о своей жизни в передаче «По домам».





«Именно благодаря хейтерам, у меня больше просмотров, заинтересованности моей страницей, следовательно – больше зарабатываю денег! От их высмеиваний и подколов моя жизнь уж точно хуже не становится! Эти люди делают нам рейтинги, просмотры, а потом удивляются – почему я такая богатая!?», - подытожила Виктория.





Антон в свою очередь недоумевает за что его хоть можно критиковать пользователям в сети:

«Я веду и пропагандирую здоровый образ жизни, у меня прекрасный сын, я стараюсь много зарабатывать! Обычно критикуют те, кто ничего в жизни не добился!», -отреагировал 32-летний Антон.