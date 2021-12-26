Предсказания ясновидящей Ванги на 2022 год
Ясновидящей предсказательницы Ванги нет среди живых уже 25 лет, но ее последователи до сих пор расшифровывают предсказания, которые она оставляла для последующих поколений. Согласно одного из пророчеств – мир всколыхнут еще все новые болезни!
Каждый год общественность узнает все новые и новые данные о расшифровке пророчеств известной на весь мир Вангелии. В том числе появились новые данные и о появлении неведомых ранее недугах.
Еще несколько лет назад близкий друг болгарской провидицы Сергей Косторной обнародовал факты о новых расшифровках предсказаний. Еще тогда она говорил о том, что мир охватит опасное заболевание, от которого будет сильно страдать. Сергей Косторной шокировал своим признанием и рассказал, что узнал об этом из посланий Ванги.
Грядущий год также будет насыщен неприятными сюрпризами. Перед самыми новогодними праздниками учеными из Болгарии удалось расшифровать предсказание Ванги: в 2022 году человечество будет страдать вирусом из Сибири. А это значит, что «омикрон» — это еще не финиш мутации коронавируса и планете еще предстоит пережить недуги, которые до этого науке были неизвестны.
Согласно словам провидицы, вирус находился в мерзлоте, а в результате влияния всемирного глобального потепления новому вирусу удалось выбраться из-под глыбы льда и распространиться.
Новый вирус – это не все, что ждет в 2022 году, согласно пророчеству Ванги. В следующем году многих коснется проблема нехватки питьевой воды, а жители Индии столкнутся с проблемой голода по причине аномальной жары.
Но, ученые расшифровали не только печальные предсказания – были и хорошие новости. Так, согласно пророчеству Ванги в 2022 году точно не будет мировой войны!
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