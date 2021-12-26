Предсказания ясновидящей Ванги на 2022 год

Каждый год общественность узнает все новые и новые данные о расшифровке пророчеств известной на весь мир Вангелии. В том числе появились новые данные и о появлении неведомых ранее недугах.

Еще несколько лет назад близкий друг болгарской провидицы Сергей Косторной обнародовал факты о новых расшифровках предсказаний. Еще тогда она говорил о том, что мир охватит опасное заболевание, от которого будет сильно страдать. Сергей Косторной шокировал своим признанием и рассказал, что узнал об этом из посланий Ванги.

Грядущий год также будет насыщен неприятными сюрпризами. Перед самыми новогодними праздниками учеными из Болгарии удалось расшифровать предсказание Ванги: в 2022 году человечество будет страдать вирусом из Сибири. А это значит, что «омикрон» — это еще не финиш мутации коронавируса и планете еще предстоит пережить недуги, которые до этого науке были неизвестны.

Согласно словам провидицы, вирус находился в мерзлоте, а в результате влияния всемирного глобального потепления новому вирусу удалось выбраться из-под глыбы льда и распространиться.

Новый вирус – это не все, что ждет в 2022 году, согласно пророчеству Ванги. В следующем году многих коснется проблема нехватки питьевой воды, а жители Индии столкнутся с проблемой голода по причине аномальной жары.

Но, ученые расшифровали не только печальные предсказания – были и хорошие новости. Так, согласно пророчеству Ванги в 2022 году точно не будет мировой войны!