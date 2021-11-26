Концерт Моргенштерна в России отменен: музыкант сбежал в Дубай

На 26 ноября у музыканта был запланирован концерт в Москве в клубе Gipsy. Но сегодняшнее мероприятие отменили, продажа билетов приостановлена.

На данный момент не известно, будет ли перенесен концерт либо же его и вовсе не будет. Сам артист на связь не выходит, в социальной сети не появляется, а представители звезды открещиваются от каких-либо комментариев по данному поводу.

Чуть позже в Сети интернет, на ресурсе по продаже билетов появилась обновленная информация:

«Здравствуйте! По не зависящим от нас причинам, к сожалению, концерт Моргенштерна переносится. Если вы приобретали билет, то вам завтра придет рассылка о переносе мероприятия от билетного оператора».

Отметим, во время беседы со студентами Александр Бастрыкин отметил неприемлемое поведение в обществе кумира молодежи.

«Блогер Могренштерн, по сути, торгует наркотиками в социальной сети. Тем самым вовлекая максимальное количество молодежи. А мы все сидим и рассуждаем о высших ценностях, что нельзя нарушать права человека», - сказал Бастрыкин.

После этого в новый ресторан Моргенштерна наведались с проверкой. Оказалось, что там торгуют алкоголем, не имея соответствующих разрешающих на то лицензий. На данный момент заведение не закрыто, пока только выписан штраф за нарушение относительно продажи алкоголя без лицензии.

По некоторым сведения, Моргенштерн вместе с женой и охраной отправился в Минск, после чего улетел в Дубай. Сколько он там пробудет и вернется ли вообще, пока не известно!