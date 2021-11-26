Концерт Моргенштерна в России отменен: музыкант сбежал в Дубай
После заявления Главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о причастности рэп-музыканта Алишера Моргенштерна к распространению наркотиков тот поспешил покинуть страну. Директор звезды отметил, что он вскоре вернётся.Согласно информации представителя музыканта, Алишер Моргенштерн отправился в Белоруссию на закрытую вечеринку. До последнего момента не озвучивалась информация о том, что музыкант собирается покинуть страну.
На 26 ноября у музыканта был запланирован концерт в Москве в клубе Gipsy. Но сегодняшнее мероприятие отменили, продажа билетов приостановлена.
На данный момент не известно, будет ли перенесен концерт либо же его и вовсе не будет. Сам артист на связь не выходит, в социальной сети не появляется, а представители звезды открещиваются от каких-либо комментариев по данному поводу.
Чуть позже в Сети интернет, на ресурсе по продаже билетов появилась обновленная информация:
«Здравствуйте! По не зависящим от нас причинам, к сожалению, концерт Моргенштерна переносится. Если вы приобретали билет, то вам завтра придет рассылка о переносе мероприятия от билетного оператора».
Отметим, во время беседы со студентами Александр Бастрыкин отметил неприемлемое поведение в обществе кумира молодежи.
«Блогер Могренштерн, по сути, торгует наркотиками в социальной сети. Тем самым вовлекая максимальное количество молодежи. А мы все сидим и рассуждаем о высших ценностях, что нельзя нарушать права человека», - сказал Бастрыкин.
После этого в новый ресторан Моргенштерна наведались с проверкой. Оказалось, что там торгуют алкоголем, не имея соответствующих разрешающих на то лицензий. На данный момент заведение не закрыто, пока только выписан штраф за нарушение относительно продажи алкоголя без лицензии.
По некоторым сведения, Моргенштерн вместе с женой и охраной отправился в Минск, после чего улетел в Дубай. Сколько он там пробудет и вернется ли вообще, пока не известно!
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Александр Градский незадолго до смерти спешно женился на своей молодой пассии
01.12.2021 16:39 / Шоу-бизнесОтношения без штампа в паспорте у Александра Градского и Марины Коташенко продлились 17 лет и лишь незадолго д...
Евгения Симонова: о своем страшном диагнозе «рак легких»
01.12.2021 16:12 / ИнтернетЕще в прошлом году начались появляться слухи о том, что актриса, звезда фильма «Обыкновенное чудо» страдает от...
В колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита Лыткин
01.12.2021 15:39 / КриминалСегодня стало известно о том, что Никита Лыткин, более известный публике как «академовский маньяк» свел счеты ...
Модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона
30.11.2021 14:24 / ОбществоНесмотря на тяжелое состояние модельер Вячеслав Зайцев продолжает выходить в свет. Российский художник-моделье...
01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!
30.11.2021 13:29 / ОбществоВрач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников был женат дважды. В браке со вто...
2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия
30.11.2021 12:50 / ОбществоТатьяна Полякова уже много лет принимает участие в Школе леди телевизионного шоу «Пацанки». На телеканале «Пят...
Особенности и преимущества онлайн кассы
30.11.2021 12:19 / ОбществоОснащение торговли кассовым оборудованием было обязательным условием для всех предпринимателей. ...
Сегодня прощаются с горняками, погибшими в шахте «Листвяжная» Кемеровской области
30.11.2021 12:14 / ПроисшествияУтром 25 ноября 2021 года произошел взрыв в шахте «Листвяжная», после которого начался сильный пожар. В резуль...
Дроны eBee X: новый взгляд на решение актуальных вопросов
30.11.2021 12:01 / ОбществоИспользование беспилотных летательных аппаратов востребовано во многих сферах. БПЛА eBee X от швейцарского про...
На 75-м году жизни умер авиаконструктор Руслан Комаев
30.11.2021 11:49 / НаукаНа 75-м году жизни умер конструктор космических аппаратов, ученый, заслуженный машиностроитель Российской Феде...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар