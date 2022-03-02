Состояние здоровья, заболевшего COVID-19 Владимира Жириновского на данный момент
02.03.2022 20:56 / Политика / Прочли: 2781 человек
Владимир Жириновский уже месяц находится в одной из российских клиник, где врачи борются за его жизнь. Соратники по партии депутата, заболевшего коронавирусом, заявляют о том, что состояние здоровья его хорошее и повода для беспокойства нет.
Несмотря на информацию из ЛДПР, инсайдеры приносят несколько иную информацию о его здоровье. Так, одной из последних является новость о том, что его состояние крайне нестабильное и оценивается врачами как критически тяжелое.
На данный момент российский политик в коме и находится подключенным к аппарату ИВЛ. В тактике лечения врачами применяется норадреналин, увеличивающий сердечный выброс.
«Владимир Жириновский находится в состоянии медикаментозной седации. В этом состоянии он способен лишь на движение пальцами рук и ног – при просьбе», - об этом заявил инсайдер.
Напомним, еще 2 февраля Жириновский был доставлен в больницу с осложнениями от коронавируса. Его стабильному здоровью не помогли даже предварительно сделанные 7 вакцинаций. После госпитализации пресс-служба ЛДПР настаивала на том, что политик переболел коронавирусом, но для соблюдения мер предосторожности необходимо лечь в больницу. Якобы в этот период он выполнял ряд рабочих дел в режиме онлайн.
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