Состояние здоровья, заболевшего COVID-19 Владимира Жириновского на данный момент

Несмотря на информацию из ЛДПР, инсайдеры приносят несколько иную информацию о его здоровье. Так, одной из последних является новость о том, что его состояние крайне нестабильное и оценивается врачами как критически тяжелое.

На данный момент российский политик в коме и находится подключенным к аппарату ИВЛ. В тактике лечения врачами применяется норадреналин, увеличивающий сердечный выброс.

«Владимир Жириновский находится в состоянии медикаментозной седации. В этом состоянии он способен лишь на движение пальцами рук и ног – при просьбе», - об этом заявил инсайдер.

Напомним, еще 2 февраля Жириновский был доставлен в больницу с осложнениями от коронавируса. Его стабильному здоровью не помогли даже предварительно сделанные 7 вакцинаций. После госпитализации пресс-служба ЛДПР настаивала на том, что политик переболел коронавирусом, но для соблюдения мер предосторожности необходимо лечь в больницу. Якобы в этот период он выполнял ряд рабочих дел в режиме онлайн.