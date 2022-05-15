Коллеги сегодня Владимира Жириновского посетили могилу на 40-й день с дня смерти

Больше месяца врачи боролись за жизнь политика, но COVID-19 оказался сильнее. В первые недели специалисты даже давали оптимистичные прогнозы на выздоровление, а сам Владимир Вольфович работал удаленно из стен клиники.

Сегодня, 15 мая была проведена траурная панихида на Новодевичьем кладбище по случаю 40-го дня с момента наступления смерти Жириновского. В этот день к могиле съехались депутаты и сенаторы, чтобы возложить цветы на место погребения.

В Государственной Думе на этому поводу выступил временно исполняющий обязанности руководителя партии Леонид Слуцкий, который выразил слова скорби в 40-й день кончины.