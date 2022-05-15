Коллеги сегодня Владимира Жириновского посетили могилу на 40-й день с дня смерти
15.05.2022 19:04 / Политика / Прочли: 2777 человек
После продолжительной борьбы с коронавирусом скончался лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский на 77-м году жизни.
Больше месяца врачи боролись за жизнь политика, но COVID-19 оказался сильнее. В первые недели специалисты даже давали оптимистичные прогнозы на выздоровление, а сам Владимир Вольфович работал удаленно из стен клиники.
Сегодня, 15 мая была проведена траурная панихида на Новодевичьем кладбище по случаю 40-го дня с момента наступления смерти Жириновского. В этот день к могиле съехались депутаты и сенаторы, чтобы возложить цветы на место погребения.
В Государственной Думе на этому поводу выступил временно исполняющий обязанности руководителя партии Леонид Слуцкий, который выразил слова скорби в 40-й день кончины.
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