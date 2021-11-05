Алжир обвиняет Марокко в смертельной атаке дронов









Алжир направил в Организацию Объединенных Наций, Африканский союз и Лигу арабских государств письмо, в котором информировал их об убийстве своих граждан в понедельник в результате атаки беспилотника в Западной Сахаре.





«Министр иностранных дел Рамтан Ламамра проинформировал международные организации о серьезности государственного терроризма, который не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах», - заявили в министерстве иностранных дел Алжира.





Алжир обвиняет Марокко в убийстве водителей, направлявшихся в Нуакшот в Мавритании из южного алжирского города Уаргла.





Марокко не признало и не отрицало атаки беспилотников на спорную территорию Западной Сахары недалеко от границы с Мавританией.





Алжир поклялся, что «убийство не останется безнаказанным. Его правительство имеет желание и способность защитить своих граждан и их собственность при любых обстоятельствах».





Атака произошла в тот день, когда Алжир прекратил экспорт природного газа в Испанию через Марокко.





Алжир разорвал дипломатические отношения со своим североафриканским соседом в августе, обвинив его в поддержке алжирских сепаратистов и использовании израильских технологий для слежки за своими военными и политическими чиновниками.



