Владимир Жириновский в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус

Сегодня стало известно, что на данный момент политический деятель Владимир Жириновский находится в одной из клиник столицы в тяжелейшем состоянии. Ему установили специальную трубку в горло, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также введен в состояние медикаментозной комы.

Также в СМИ появлялась информация о том, что с каждым днем его самочувствие ухудшалось весьма стремительно. Владимир Вольфович уже не мог разговаривать и с трудом дышал.

Напомним, политика доставили в клинику ЦКБ еще 2 февраля. На момент поступления ему диагностировали коронавирусную инфекцию, а также двусторонняя пневмония. Поражение легких уже на момент поступление было 50-75%, а также выявлено воспалительный процесс в головном мозге.

В какой-то момент Владимир Жириновский даже почувствовал улучшение самочувствия, по данному случаю он решил возобновить выполнение ряд рабочих вопросов только в режиме онлайн. Коллеги по фракции его от этого всячески отговаривали.





«Он работает с документами, а также передает поручения. В этот момент врачи оказывают политику всю необходимую помощь», - ранее сообщалось представителями партии Жириновского.

Представители из партии Жириновского рассказали, что состояние политика оценивается врачами, как стабильное, а новости про введение в медикаментозную кому и ИВЛ – всего лишь слухи.

Обновление информации, которая стала известна буквально час назад. Владимира Жириновского вывели из состояния медикаментозной комы, врачи наблюдают положительную динамику в состоянии его здоровья.