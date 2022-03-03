У Владимира Жириновского наблюдается осложнение – отёк лёгких
03.03.2022 17:58 / Политика / Прочли: 2183 человек
Ещё в начале прошлого месяца Владимира Жириновского доставили в больницу. Там у него было диагностировано осложнение от COVID-19 – двустороннюю пневмонию. С того дня депутату становилось только хуже.
Ещё в прошлые выходные все новостные паблики сообщили о крайне тяжелом состоянии Владимира Жириновского. Пациента врачи ввели в медикаментозную кому, а после подключили депутата к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Поклонники политика волнуются за состояние здоровья Владимира Жириновского и его дальнейшую судьбу, ведь он находиться в особой группе риска из-за возраста – этой весной депутату должно исполниться 76 лет!
Однако сегодня пришла печальная новость насчёт состояния здоровья пациента – Владимиру Жириновскому стало только ещё хуже! У него обнаружили отёк лёгких и поражение органов дыхания. Разумеется, что в таком состоянии политик до сих пор нуждается в подключении к ИВЛ-аппарату. Врачи больницы наблюдают за состоянием здоровья тяжелого пациента.
К слову, только недавно инсайд-паблики передавали информацию, что, мол, Владимиру Жириновскому становится лучше, он постепенно приходит в себя. Источник передавал, что депутат находиться в медикаментозной седации, и в таком состоянии пациент может лишь передвигать пальцами, руками и ногами, и то лишь при просьбе.
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