Михаил Ефремов признался о своем отношении к заключенным в Белгородской колонии

Находясь в исправительной колонии в Белгородской области, в Алексеевке, 58-летний Михаил Олегович прокомментировал уже пройденный период, заключенных в колонии рядом с ним, а также о переоценке ценностей, которые по его мнение обязательно происходит с каждым заключенным:





«Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться. Наш фильм называется «Переоценка ценностей», вот переоценка ценностей тут происходит практически с каждым», — делится Михаил Олегович.





Также Михаил Ефремов отметил, что на отношение к себе и условия он не жалуется:

«В колонии сделано все, чтобы человека исправить: и распорядок дня, и работа, и мужской коллектив, но в данном случае все зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится. Это как с педагогикой, важно не научить, а важно научиться», — продолжил он.





В дополнение к вышесказанному Михаил Ефремов отметил, что стал читать намного больше прежнего, мол раньше он никак не мог найти на увлекательное занятие время, уже заканчивая к прочтению «Ветхий Завет».





«Тут прекрасная библиотека, я много прочел книг, которые я до этого не читал, также, наконец-то, я читаю и заканчиваю «Ветхий Завет», когда бы еще руки и глаза дошли до этого? Потом я тут стал делать фильмы как режиссер, никогда таким не занимался. Правда, документальные фильмы, но все равно. КВН мы делаем», — отметил Ефремов.





Помимо библиотеки заслуженный артист РФ Михаил Ефремов трудится и физически, занимаясь на производстве. В своем видео он отметил, хоть работа и достаточно рутинная – она все же заставляет время идти быстрее и хоть немного, но мыслить, а это в свою очередь заставляет развиваться и двигаться вперед.