Певица Mary Gu призналась о множестве лет, проведенных в токсичных отношениях
16.02.2022 15:55 / Шоу-бизнес / Прочли: 501 человек
На канале «Суббота!» стартовала премьера сериала «Моя любимая Страшко». Певица Mary Gu подготовила для всех фанатов обновленную версию любимого хита, саундтрека к фильму «Не родись красиво» - «Если в сердце живет любовь», которая и прозвучала в сериале. Кроме того, артистка поделилась воспоминаниями о том, какие воспоминания наворачиваются, когда она слышит этот хит и о своем опыте пережитых токсичных отношений.
Сериал «Я - Бэтти дурнушка» приобрел ошеломительную популярность, когда только вышел в родной Колумбии. Позже римейки по всему миру и бесчисленные адаптации этой истории в конце 90-х годов имела большой успех. Российские любители сериалов знают прекрасно такую адаптацию благодаря актрисе Нелли Уваровой и сериалу «Не родись красивой». Многие из них до сих пор расплываются в душевной милой улыбке, когда слышат хит Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь».
Совсем недавно мыльная опера приобрела слегка новый окрас, благодаря еще одной адаптации «Моя любимая Страшко», которая тоже не обошла вниманием любителей сериалов. Саундрек к этому сериалу звучит уже в исполнении певицы Марии Гусаровой, более известной под псевдонимом Mary Gu. В интервью изданию Starhit Мария призналась, что это ее самая любимая песня.
«Впервые я услышала эту песню подростком. Как раз именно в этот момент я переживала непростые времена. И эти слова стали для меня своего рода аффирмацией. Чем больше я ее слушала, тем больше появлялось чувство уверенности во мне», - поделилась артистка.
Стоит отметить, что у 28-летней исполнительнице тоже есть множество хитов о любви и взаимных чувствах, но самой большой популярностью пользуются синглы именно о разбитом сердце и неразделенных чувствах. Девушка признается, что она хорошо знает о болезненных отношениях, недавно она несколько лет встречалась с настоящим абьюзером.
«Мне не сразу удалось выйти из токсичных отношений, годами я терпела унижения. Мне помог Instagram: когда я начала вести свой блог и публиковать свои работы, появилась небольшая аудитория, которая помогла поверить в свои силы, в свой талант и будущий успех», - призналась Mary Gu.
Девушке удалось закрыть старые отношения, прошлые обиды и двигаться дальше. Сейчас блондинка счастлива в отношениях с Дмитрием Богоявленским, за которого она вышла замуж еще в 2018 году. Избранник ее менеджер и продюсер, поддерживает ее во всех вопросах и начинаниях.
А всем, кто попал в ситуацию и переживает домашнее насилие девушка решила напомнить, что вы не в чем не виноваты. «Нет таких поступков, которые могут оправдать жестокость. Всегда найдутся те, кто сможет оказать помощь. Если хотите кого спасти, начните с себя!»
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