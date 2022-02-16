Певица Mary Gu призналась о множестве лет, проведенных в токсичных отношениях

Сериал «Я - Бэтти дурнушка» приобрел ошеломительную популярность, когда только вышел в родной Колумбии. Позже римейки по всему миру и бесчисленные адаптации этой истории в конце 90-х годов имела большой успех. Российские любители сериалов знают прекрасно такую адаптацию благодаря актрисе Нелли Уваровой и сериалу «Не родись красивой». Многие из них до сих пор расплываются в душевной милой улыбке, когда слышат хит Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь».

Совсем недавно мыльная опера приобрела слегка новый окрас, благодаря еще одной адаптации «Моя любимая Страшко», которая тоже не обошла вниманием любителей сериалов. Саундрек к этому сериалу звучит уже в исполнении певицы Марии Гусаровой, более известной под псевдонимом Mary Gu. В интервью изданию Starhit Мария призналась, что это ее самая любимая песня.





«Впервые я услышала эту песню подростком. Как раз именно в этот момент я переживала непростые времена. И эти слова стали для меня своего рода аффирмацией. Чем больше я ее слушала, тем больше появлялось чувство уверенности во мне», - поделилась артистка.

Стоит отметить, что у 28-летней исполнительнице тоже есть множество хитов о любви и взаимных чувствах, но самой большой популярностью пользуются синглы именно о разбитом сердце и неразделенных чувствах. Девушка признается, что она хорошо знает о болезненных отношениях, недавно она несколько лет встречалась с настоящим абьюзером.





«Мне не сразу удалось выйти из токсичных отношений, годами я терпела унижения. Мне помог Instagram: когда я начала вести свой блог и публиковать свои работы, появилась небольшая аудитория, которая помогла поверить в свои силы, в свой талант и будущий успех», - призналась Mary Gu.

Девушке удалось закрыть старые отношения, прошлые обиды и двигаться дальше. Сейчас блондинка счастлива в отношениях с Дмитрием Богоявленским, за которого она вышла замуж еще в 2018 году. Избранник ее менеджер и продюсер, поддерживает ее во всех вопросах и начинаниях.

А всем, кто попал в ситуацию и переживает домашнее насилие девушка решила напомнить, что вы не в чем не виноваты. «Нет таких поступков, которые могут оправдать жестокость. Всегда найдутся те, кто сможет оказать помощь. Если хотите кого спасти, начните с себя!»