Великобритания признала джеб Covid после протестов Индии
22.09.2021 16:50 / Общество / Прочли: 1088 человек
Правительство Великобритании внесло поправки в свои инструкции по поездкам за границу, чтобы уточнить, что индийская версия вакцины AstraZeneca является одобренной вакциной.
Однако не понятно, сможет ли категория людей из Индии поехать в Великобританию без необходимости самоизолироваться на 10 дней.
Отказ Великобритании признать Ковишилд вызвал бурю протестов в Индии.
На данный момент введено более 721 миллиона доз вакцины Ковишилд, что делает ее основной вакциной в Индии.
Во вторник Индия назвала это правило «дискриминационным» и попросила Великобританию прекратить требовать от полностью вакцинированных индейцев самоизоляции по прибытии.
В настоящее время Индия не указана в списке стран, где люди признаются полностью вакцинированными, даже если они прошли обе дозы одобренной вакцины.
Таким образом, индейцы, путешествующие в Великобританию, должны самоизолироваться, а также записываться и проходить тесты на Covid-19, прежде чем им будет разрешено свободное передвижение.
На прошлой неделе Великобритания объявила о новых правилах, которые вступят в силу 4 октября, согласно которым путешественникам из ряда стран, прибывающих в Англию, не нужно самоизолироваться, если они полностью вакцинированы. Не попала в этот список и Индия.
Выдающиеся индийцы назвали это правило, среди прочего, «крайне дискриминационным», «расистским» и «глупым».
По словам министра иностранных дел Индии Харша Вардхана Шринглы, министр иностранных дел С. Джайшанкар «решительно» обсудил этот вопрос со своей британской коллегой Лиз Трасс.
Это «дискриминационная политика, которая действительно влияет на наших граждан, путешествующих в Великобританию», - проинформировал общественность Шрингла. Он предупреждал, что Индия может предпринять «ответные меры», если Великобритания не примет во внимание озабоченность Индии.
Такие меры обычно включают введение Индией аналогичных ограничений для прибывающих из Великобритании. Британские путешественники по прибытии в Индию проходят термический скрининг на лихорадку и дают отрицательный результат теста на Covid-19. Им не нужен карантин.
Ведущий депутат от основной оппозиционной партии Конгресса Джайрам Рамеш написал в Твиттере, что «странное» решение «отдает расизмом».
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Источник: https://www.starslife.ru/
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