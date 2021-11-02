2022 год Диетологи рассказали об осенних продуктах для похудения
02.11.2021 22:44 / Общество / Прочли: 663 человек
Диетологи рассказали об осенних продуктах, идеально подходящих для диет и полезных для организма.
Как считает диетолог Цзинаня Банна (Jinan Banna), тыква богата не только питательными веществами, но и клетчаткой. Он утолит голод и избавит от калорийных перекусов между приемами пищи. Она на 90 процентов состоит из воды, что делает продукт низкокалорийным и пригодным для похудения.
При этом тыква богата витаминами и минералами, — добавил разработчик рецептов Маккензи Берджесс (Mackenzie Burgess). Специалисты посоветовали добавлять тыквенное пюре без сахара в супы и полосы или смешивать его с овсяными хлопьями и ореховой пастой.
Эксперт по питанию Триста Бест (Trista Best) рекомендует есть осенью мускатную тыкву. Его можно использовать в супах и тушеных блюдах или добавлять жареный в осенний салат с семенами подсолнечника и клюквой. Тыква другой разновидности, желудочная, готовится с пикантными травами и специями как гарнир к жареному мясу. Его можно фаршировать чечевицей и другими овощами.
Еще одним доступным осенью продуктом являются яблоки. Одно крупное яблоко с кожурой содержит 5,4 г клетчатки, это 19 процентов от дневной нормы. Банна рекомендует погружать дольки яблока в миндальное масло, чтобы получить здоровую, но сытную закуску. Можно нарезать, бросить в салат с капустой и грецкими орехами или добавить тонкие ломтики в бутерброд с индейкой.
В борьбе за стройность поможет брюссельская капуста. Диетолог Лиза Янг (Lisa Young) добавила, что она отлично сочетается с нежирными белками, такими как рыба или курица. Если не нравится вкус продукта, можно отказаться от традиционного способа приготовления, жарки и запечь капусту в духовке.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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