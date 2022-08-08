Настя Ивлеева призналась в своей любви к большим размерам у мужчин

Тогда на шоу Настя Ивлеева призналась, что для мужчины 15 сантиметров – это приговор. После шоу на девушку посыпались обвинения, волна негодования, к тому же многие решили прислать фотографии с изображением своих причинных мест, таким образом пытаясь доказать, что с их физиологией все нормально.





«Через год я за долгое время (аж со школы) увидела линейку, которая была как раз 15 сантиметров. Я смотрю на нее и думаю: она же огромная! Ну то есть нормальная. Тогда только до меня дошло, почему все пацаны России и всего мира взбунтовались и начали меня хейтить. Потому что 15-сантиметровая линейка — норм», — делилась блогер в личном YouTube-канале.





Тогда Ивлеева решила рассказать о причине сказанного выражения «приговор», оказывается все дело в ее неосведомленности.

«Когда я жила в Разметелево, помню, как сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. Мы тогда были мелкие. Нам было по восемнадцать лет, — хитро улыбалась блогер. — Помню, что у меня в голове засела эта цифра, мол, 20-22 — средний размер. Не знаю… Знаете, бывает с детства какая-нибудь фигня прилипает, ты в ней не разбираешься, но тебе кажется, что это правильно. Так и тогда было. Только потом я поняла, что парни с 22-сантетровыми «лучшими друзьями» — это какие-то гиганты».





Блогер объяснила свое выражение о 15-ти сантиметрах таким образом, мол, просто взяла от размера 22 сантиметра, который якобы считает для себя идеальным размером, и вычла от него немного, прикинув, что вот, например 15 это такой себе минимум. Увидев линейку, поняла, что немного напутала, когда такой размер назвала корнишончиком…ну так…сантиметров на десять напутала.

«Но с кем не бывает? Хайп! 15 сантиметров все равно не high level», - объяснила блондинка.