Настя Ивлеева призналась в своей любви к большим размерам у мужчин
08.08.2022 21:14 / Интернет / Прочли: 872 человек
Уже четыре года прошло, как Настя Ивлеева появилась на шоу Юрия Дудя на взлете своей блогерской карьеры. Интервью получилось достаточно популярным и самым просматриваемым шоу на платформе YouTube. По всей видимости, зрителей поразила откровенность блондинки, которая была порой просто на грани.
Тогда на шоу Настя Ивлеева призналась, что для мужчины 15 сантиметров – это приговор. После шоу на девушку посыпались обвинения, волна негодования, к тому же многие решили прислать фотографии с изображением своих причинных мест, таким образом пытаясь доказать, что с их физиологией все нормально.
«Через год я за долгое время (аж со школы) увидела линейку, которая была как раз 15 сантиметров. Я смотрю на нее и думаю: она же огромная! Ну то есть нормальная. Тогда только до меня дошло, почему все пацаны России и всего мира взбунтовались и начали меня хейтить. Потому что 15-сантиметровая линейка — норм», — делилась блогер в личном YouTube-канале.
Тогда Ивлеева решила рассказать о причине сказанного выражения «приговор», оказывается все дело в ее неосведомленности.
«Когда я жила в Разметелево, помню, как сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. Мы тогда были мелкие. Нам было по восемнадцать лет, — хитро улыбалась блогер. — Помню, что у меня в голове засела эта цифра, мол, 20-22 — средний размер. Не знаю… Знаете, бывает с детства какая-нибудь фигня прилипает, ты в ней не разбираешься, но тебе кажется, что это правильно. Так и тогда было. Только потом я поняла, что парни с 22-сантетровыми «лучшими друзьями» — это какие-то гиганты».
Блогер объяснила свое выражение о 15-ти сантиметрах таким образом, мол, просто взяла от размера 22 сантиметра, который якобы считает для себя идеальным размером, и вычла от него немного, прикинув, что вот, например 15 это такой себе минимум. Увидев линейку, поняла, что немного напутала, когда такой размер назвала корнишончиком…ну так…сантиметров на десять напутала.
«Но с кем не бывает? Хайп! 15 сантиметров все равно не high level», - объяснила блондинка.
По материалам издания: Starhit.
Фото со страницы поклонников в Instagram: brightivleeva.
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