На Настю Ивлееву подали иск с требованием выплатить 250 миллионов рублей
01.06.2022 18:22 / Интернет / Прочли: 1015 человек
Недавно Настя Ивлеева запустила в социальных сетях спортивный онлайн-курс, по результатам которого человек якобы получает физически подтянутое и здоровое спортивно тело, после прохождения необходимого цикла тренировок. Но не все остались довольны полученным результатом от бывшей ведущей «Орла и решки».
Согласно сообщению источников, в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от тренера Виталия Гудкова, который уже имеет более 10 лет опыта работы в данной сфере деятельности. Мужчина недоволен качеством спортивного курса «Лютый флекс», который ранее приобрел у Ивлеевой. Мужчина сделал вывод, мол такие тренировки, наоборот, вредят здоровью! Более того, несколько видеоуроков популярная Instagram-блогер проводила с бокалом вина.
Истец в своем заявлении акцентирует на том, что Ивлеева в своем марафоне ведет пропаганду алкоголя и нездорового образа жизни. Такое положение дел может нанести непоправимый вред любому пользователю, независимо от того, прошел ли он марафон до конца или находится только на начальном своем пути.
Виталий Гудков, проанализировав выданный материал пользователям, считает, что автор некомпетентен в своем вопросе и не может гарантировать эффективный результат по завершению прохождения марафона.
После того, как Виталий Гудков узнал о заработанных Настей Ивлеевой на данном проекте 253 миллиона рублей, он потребовал компенсацию в суде сумму – 250 миллионов рублей.
«Считаю указанную сумму разумной и обоснованной. После ее получения планирую потратить на благотворительность и пропаганду здорового образа жизни», — написал Гудков.
Стоит отметить, что Настя Ивлеева в последнее время берется за различные направления в деятельности. Помимо спортивного онлайн-марафона, в прошлом году появились чипсы с собственным названием. Помимо всего прочего, многие проекты и шоу в социальных сетях, основанные Ивлеевой – также приносят неплохой заработок!
31-летняя блондинка не раз признавалась подписчикам в том, что сейчас очень много работает, чтобы в старости ничего не делать, а лишь сидеть и любоваться видом у океана.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Алиса Казьмина проиграла в суде перед бывшей свекровью
21.06.2022 19:07 / ОбществоНесколько лет Алиса Казьмина вела судебные тяжбы с бывшей свекровью, матерью футболиста Андрея Аршавина. А нес...
Леонид Агутин отреагировал на слухи об отъезде Ярмольника
20.06.2022 20:58 / Шоу-бизнесВ социальной сети активно обсуждают и критикуют тех звезд российского шоу-бизнеса, которые решили уехать из Ро...
Татьяна Тарасова экстренно госпитализирована в больницу
19.06.2022 23:57 / ПроисшествияЕще несколько дней назад знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова активно давала интервью для С...
Правила выбора женской одежды
19.06.2022 19:36 / ОбществоСоветы от стилистов по созданию безупречного стиля...
Анна Седокова пожаловалась на своего ненасытного супруга
17.06.2022 17:11 / Шоу-бизнесЕще два года назад Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Десять лет разницы не стал преградо...
Актриса Виктория Тарасова откровенно рассказала о своей неудачной операции
16.06.2022 16:42 / ПроисшествияЕще два года назад звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем...
Обновление 2022 года Ксения Бородина засветила на видео своего возлюбленного
15.06.2022 16:33 / ИнтернетРанее Ксения Бородина организовала пышное празднование в честь дня рождения старшей дочери. Девочке подарили с...
В Челябинске горе-мать выбросила своих двоих детей в окно
14.06.2022 15:57 / ПроисшествияВ Челябинске мать выбросила в окно своих двоих несовершеннолетних детей, а потом и сама покончила жизнь самоуб...
Знаменитости отреагировали на избиение невесты на свадебной церемонии в Узбекистане
14.06.2022 15:29 / ПроисшествияВ сети интернет бурно обсуждают видео ролик со свадебной церемонии молодоженов из Узбекистана. В очередном кон...
День рождения невесты Владислава Доронина закончился знатным скандалом
13.06.2022 17:01 / ПроисшествияНа днях отмечала свой день рождения невеста предпринимателя Владислава Доронина. Свой 28-й день вокруг Солнца ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар