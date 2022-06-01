На Настю Ивлееву подали иск с требованием выплатить 250 миллионов рублей

Согласно сообщению источников, в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от тренера Виталия Гудкова, который уже имеет более 10 лет опыта работы в данной сфере деятельности. Мужчина недоволен качеством спортивного курса «Лютый флекс», который ранее приобрел у Ивлеевой. Мужчина сделал вывод, мол такие тренировки, наоборот, вредят здоровью! Более того, несколько видеоуроков популярная Instagram-блогер проводила с бокалом вина.





Истец в своем заявлении акцентирует на том, что Ивлеева в своем марафоне ведет пропаганду алкоголя и нездорового образа жизни. Такое положение дел может нанести непоправимый вред любому пользователю, независимо от того, прошел ли он марафон до конца или находится только на начальном своем пути.

Виталий Гудков, проанализировав выданный материал пользователям, считает, что автор некомпетентен в своем вопросе и не может гарантировать эффективный результат по завершению прохождения марафона.





После того, как Виталий Гудков узнал о заработанных Настей Ивлеевой на данном проекте 253 миллиона рублей, он потребовал компенсацию в суде сумму – 250 миллионов рублей.

«Считаю указанную сумму разумной и обоснованной. После ее получения планирую потратить на благотворительность и пропаганду здорового образа жизни», — написал Гудков.





Стоит отметить, что Настя Ивлеева в последнее время берется за различные направления в деятельности. Помимо спортивного онлайн-марафона, в прошлом году появились чипсы с собственным названием. Помимо всего прочего, многие проекты и шоу в социальных сетях, основанные Ивлеевой – также приносят неплохой заработок!





31-летняя блондинка не раз признавалась подписчикам в том, что сейчас очень много работает, чтобы в старости ничего не делать, а лишь сидеть и любоваться видом у океана.