Настя Ивлеева назвала покупку машины – пополнением в семье
17.04.2023 18:58 / Автомобили / Прочли: 1110 человек
Настя Ивлеева – популярная телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Поэтому неудивительно, что девушка приобрела еще одну машину, добавив спортивный Феррари в копилку своего автопарка. На новую покупку пришлось потратить 30 миллионов рублей.
Страсть к автомобилям у Насти Ивлеевой зародилась еще несколько лет назад, а теперь ее автопарк достаточно внушительный, что ей может завидовать даже олигарх.
Последнее обновление парка дорогих автомобилей для Насти стала красная Феррари-458 Италия. Данная эксклюзивная модель выпускалась в период с 2009 по 2015 годы, а позже лишь выполнялось изготовление для эксклюзивных заказов от состоятельных клиентов. Согласно некоторым оценкам, покупка 32-летней Ивлеевой могла обойтись в диапазоне от 20 до 30 миллионов рублей.
«Если пополнение в семье, то лишь такое!», - заявила Ивлеева в социальной сети.
Ранее Ивлеева планировала приобрести внедорожник «Ламборгини-Урус», даже публиковала сторис с данным красавчиком, однако теперь хвастается совершенно другой покупкой. На данный момент не известно, купила ли она это авто, или сменила решение в пользу Феррари. Тем не менее, данное авто имеет ценник не малый – свыше 25 миллионов рублей.
Стоит отметить, что Настя Ивлеева тратит огромные суммы не только на дорогие авто, но и эксклюзивные вещи. Так, весной она купила винтажную сумку за 850 тысяч рублей. А несколько лет назад блондинка приобрела куртку в стиле 90-х годов, цена вещицы варьировалась в пределах миллиона.
Согласно слухам из ближайшего окружения звезды, Ивлееву «подсадил» любовь к дорогим авто бывший муж Элджей. Внушительный автопарк девушки находится в загородном подмосковном доме, который достался ей после развода с ним. В него также входят спорткар «Ламборгини», «Мерседес -Гелендваген», «Шевроле-Камаро». Рэпер Элджей любил погонять на спортивной «Хонде», спорткаре «BMW».
Поклонники пары до сих пор не могут понять причин, почему они расстались. Настя и Элджей до сих пор поддерживают отношения, иногда встречаются и мило общаются. На одном из своих последних концертов мужчина даже назвал Настю «женой», чем снова обескуражил и без того ничего не понимающих фанатов.
Фото публикации: соц. сети Насти Ивлеевой.
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