Самый успешный бизнесмен России борется со страшным диагнозом
01.06.2022 17:44 / Происшествия / Прочли: 1002 человек
Предприниматель Сергей Галицкий – один из самых успешных бизнесменов России. В свое время он основал довольно успешную сеть розничных магазинов «Магнит», что принесло ему большие доходы, но потом он продал бизнес.
54-летний бизнесмен практически два года не ведет дела, все реже стал посещать матчи футбольного клуба «Краснодар», который сам основал, а также построил одноименный стадион. Еще в 2021 году на вопросы поклонников и журналистов Сергей Галицкий признался:
«Это не секрет для краснодарцев: я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу посещать домашние матчи в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту. Но это жизнь — ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я, к сожалению, не в той форме и поэтому некоторые игры пропускаю», — сказал Галицкий в эфире YouTube-проекта «Коммент-шоу».
Тогда бизнесмен решил не раскрывать свой диагноз, а в сети интернет ходили различные слухи. Сегодня слухи развенчать решила журналистка Ксения Собчак, которая прокомментировала обращение Олега Тинькова к Сергею Галицкому. В своем обращении основатель банка «Тинькофф» призывал Галицкого высказаться по поводу политической ситуации в мире и своем отношении ко всему происходящему.
«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент-шоу» говорил, что «болеет». Так вот у него все серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все, что у него осталось — небольшие деньги на себя и на лечение. И именно в этот момент Тиньков его призывает к каким-то активным высказываниям», — объяснила Собчак в Telegram-канале.
Стоит отметить, сто Сергей Галицкий уже более года не комментирует подробности состояния своего здоровья. За этот период он стал меньше уделять времени бизнесу: дело еще ведется, но уже не в том устремлении и рвении, как прежде.
На теперешний момент Forbes оценивает состояние Сергея Галицкого в 3,4 миллиарда долларов.
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