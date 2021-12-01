Евгения Симонова: о своем страшном диагнозе «рак легких»

66-летняя Евгения Симонова рассказала в интервью Екатерине Гордеевой о том, что рост опухоли спровоцировала запущенная болезнь.

«Воспаление легких, а у меня спектакль. Что делать? Билеты проданы. Одеваюсь потеплее, пью антибиотики, сажусь в самолет и лечу, сбила температуру, отыграла и возвращаюсь домой долечиваться. А потом снова съемки…», - призналась Симонова.

Так длилось несколько лет, пока в легких артистки врачи не заметили подозрительное затемнение. Это произошло еще в начале 2000-х годов, тогда решили просто наблюдать.

«После очередного воспаления легких она просто вмиг выросла. Врачи сказали удалять», - призналась актриса.

«Сказать, что я испугалась – нет. Я больше боюсь за своих близких, чем за себя. Не могу сказать, что готова умереть завтра, но если уж суждено в 66 лет, то я готова! Мало? Нет! Но не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе – я готова!», - шокировала своих поклонников Евгения Павловна.

В 2013 году родные отправили Симонову на лечение, но там сразу сказали: «Нужно оперировать!» Звездная пациентка долго не решалась, но оказалось, что это было правильным решением. Оказалось, что это была аденокарцинома – злокачественная опухоль.

Врачи надеялись, что во время операции опухоль возможно окажется новообразованием с воспалительным характером, но биопсия показала онкологию. Хирургу пришлось удалить всю нижнюю долю правого легкого.

Операция была проведена еще 10 лет назад и без безумного ажиотажа в СМИ. Лишь за последний год в интернете стала распространяться информация о борьбе за жизнь актрисы Евгении Симоновой, что очень ее удивило.