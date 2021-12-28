Стало известно о страшном диагнозе и последних днях жизни Джека Николсона
28.12.2021 15:30 / Шоу-бизнес / Прочли: 178 человек
В последние годы популярный американский актер и кинорежиссер Джек Николсон редко выходит на публику и вообще не снимается в кино. В последний раз его видели на отдыхе в самом лучшем курорте мира, но сейчас он совершенно пропал с поля зрения общественности. Что случилось с 84-летней звездой Голливуда?
Друзья и коллеги признались, что здоровье голливудской звезды значительно подкосила деменция. Обладатель премии «Оскар» сейчас находится под тщательным наблюдением врачей, за ним ухаживает сын и дочь, но он, в буквальном смысле, тает на глазах:
«Физически с ним все в порядке, а вот в психологическом плане – все не так. Очень грустно смотреть, что очень талантливый актер, как Джек Николсон теперь стал таким», - рассказала инсайдер, американским СМИ, подтверждая диагноз артиста – «деменция».
На данный момент официальных подтверждений состояния здоровья американского актера нет. Сам Джек Николсон никогда не любил разговаривать о своем здоровье. В СМИ он в большинстве случаев любил говорить и своих любовных победах, а также о кино.
Говорят, что, узнав о своей болезни, Джек Николсон начал лечится, но деменцию можно лишь замедлить процесс прогрессирования, но не остановить.
Фильмография Джека Николсона насчитывает более, чем 40 ролей и 50 лет успешной актерской карьеры. Гонорары артиста в 2000-х годах варьировались в пределах не менее, чем десятки миллионов.
Джек Николсон получил заветную статуэтку «Оскар» трижды, а 12 раз был номинирован на самую вожделенную награду всех актеров.
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