Стало известно о страшном диагнозе и последних днях жизни Джека Николсона

Друзья и коллеги признались, что здоровье голливудской звезды значительно подкосила деменция. Обладатель премии «Оскар» сейчас находится под тщательным наблюдением врачей, за ним ухаживает сын и дочь, но он, в буквальном смысле, тает на глазах:

«Физически с ним все в порядке, а вот в психологическом плане – все не так. Очень грустно смотреть, что очень талантливый актер, как Джек Николсон теперь стал таким», - рассказала инсайдер, американским СМИ, подтверждая диагноз артиста – «деменция».

На данный момент официальных подтверждений состояния здоровья американского актера нет. Сам Джек Николсон никогда не любил разговаривать о своем здоровье. В СМИ он в большинстве случаев любил говорить и своих любовных победах, а также о кино.

Говорят, что, узнав о своей болезни, Джек Николсон начал лечится, но деменцию можно лишь замедлить процесс прогрессирования, но не остановить.

Фильмография Джека Николсона насчитывает более, чем 40 ролей и 50 лет успешной актерской карьеры. Гонорары артиста в 2000-х годах варьировались в пределах не менее, чем десятки миллионов.

Джек Николсон получил заветную статуэтку «Оскар» трижды, а 12 раз был номинирован на самую вожделенную награду всех актеров.