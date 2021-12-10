7-й сезон сериала «Сваты»: стала известна дата выхода последнего сезона

10 декабря стало известно о том, что буквально через несколько дней сериал «Сваты-7» стартует на украинском телевидении.





«Здравствуйте, ребята! Наконец-то могу порадовать вас новостью о том, что уже 20 декабря на телеканале «1+1» состоится трансляция первой серии долгожданного седьмого сезона сериала «Сваты». К сожалению, в России премьера будет немного позже. Но, не стоит расстраиваться, уже 20 декабря в 20:45 сериал можно будет посмотреть на YouTube. Так что все к экранам телевизоров», - сообщил радостную новость режиссер Андрей Яковлев.

К сожалению, в новых сериях не будет полюбившегося героя, который сыграл актер Анатолий Васильев. Об этой версии несколько лет ходили слухи в интернете.

«Я не знаю, откуда вообще появилась такая информация. Это все неправда, вымышленные слухи. Для меня сериал «Сваты» - пройденный этап в жизни», - прокомментировал ситуацию 75-летний актер.