В преддверии выхода документального сериала Playboy, сын Купер Хефнер пытается защитить своего покойного отца

«Некоторые могут не одобрять жизнь, которую выбрал мой отец, но мой отец не был лжецом», — написал Купер Хефнер, 30-летний сын покойного Хью Хефнера, в воскресенье (23 января), за день до смерти. Премьера документального сериала A&E Secrets of Playboy. Сериал из десяти частей призван раскрыть секреты и правду о Playboy и мире, построенном вокруг публикации. Хотя Купер не назвал сеть или сериал, он нанес удар по тем, кто рассказывал «истории» о его отце. «Каким бы нестандартным он ни был, Хью был искренен в своем подходе и жил честно. Он был щедрым по характеру и глубоко заботился о людях. Эти непристойные истории — пример того, как сожаление становится местью».

В превью Secrets of Playboy Холли Мэдисон, которая встречалась с Хью с 2001 по 2008 год, сказала, что жизнь в особняке Playboy была «очень похожа на культ». 42-летняя Холли объяснила этот менталитет тем, что она была «своего рода газлитом и ожидала, что Хеф будет считаться действительно хорошим парнем. И вы начали думать: «О, он не такой, как говорят в СМИ, он просто хороший человек». Холли также сказала, что она и другие женщины, жившие в особняке, были изолированы от остального мира. «У вас был комендантский час в 9 часов. Нас поощряли не приглашать друзей. Нам действительно не разрешалось уходить, если только это не был повод типа семейного праздника».

«Хеф был бы довольно резким в том, как он говорил Холли», — сказала Бриджит Марквардт, которая также встречалась с Хью, в другом ролике для предварительного просмотра. «Однажды ночью она пришла с красной помадой, а он взбесился и сказал, что ненавидит красную помаду на девушках, и сказал ей: «Тебе нужно стереть это немедленно», хотя другие люди могут носить красную помаду, но это недопустимо, но меня это не беспокоит».

Хью умер в 2017 году в возрасте 91 года. В преддверии документального сериала Playboy опубликовал заявление посредством издания «People»: «Сегодняшний Playboy — это не Playboy Хью Хефнера. Вместе мы опираемся на аспекты нашего наследия, которые оказали положительное влияние, в том числе выступая в качестве платформы для свободного выражения мнений и организатора безопасных разговоров о сексе, инклюзивности и свободе».

«Секреты Playboy» предложат «непоколебимый взгляд» на империю Хью Хефнера и наследие его влияния на современные взгляды на сексуальность. В сериале также будут представлены интервью с личным камердинером Хью Стефаном Тетенбаумом, жительницей Playboy Mansion West Дженнифер Сагинор, бывшей «матерью кроликов» Пи Джей Мастен, бывшим директором Playmate Promotions Мики Гарсия и бывшими подругами Хью, включая Бриджит, Холли и Сондру Теодор.