Карла Бруни 4 года назад узнала о своем диагнозе – рак груди
05.10.2023 14:30 / Происшествия / Прочли: 1177 человек
Итало-французская модель и певица поделилась своим диагнозом в соц. сетях по случаю Месяца осведомленности о раке груди.
Карла Бруни призналась, что четыре года назад у нее диагностировали рак груди, об этом 55-летняя модель поделилась в отдельной публикации в соц. сети.
В видео Бруни использовала карточки-указатели, чтобы признаться о своей болезни и сделала заявление на французском и английском языках.
«У меня диагностировали рак молочной железы 4 года назад», — начиналось заявление. «Хирургия, лучевая терапия, гормональная терапия — я прошла обычное лечение этого типа рака».
Далее Бруни рассказала, что ей «повезло», поскольку у нее обнаружили рак, когда он «еще не был агрессивным».
«Почему это не было агрессивно? Потому что у него не было времени стать агрессивным», — сказала она. «Каждый год в один и тот же день я делаю маммографию. Если бы я не делала это каждый год, сегодня у меня не было бы левой груди».
Кроме того, она добавила, что «долго колебалась, прежде чем говорить об этом», затем призвала своих подписчиков проходить обследование на рак молочной железы.
Бруни замужем за бывшим президентом Франции Николя Саркози. Пара поженилась в 2018 году и воспитывает одного ребенка: дочь Джулию, которой вскоре исполнится 12 лет.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
Новости о Бруни появились после того, как она присоединилась к Кейт Мосс, Хейли Бибер и Остину Батлеру в первом ряду показа мод Saint Laurent весна/лето 2024 на Неделе моды в Париже.
Звезда, которая ранее ходила по подиуму модного дома, была одета во все черное на показ, который проходил на открытом воздухе на фоне освещенной Эйфелевой башни.
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