В 2022 Елена Проклова экстренно госпитализирована с инсультом

Согласно информации журналистов, Елена Игоревна самостоятельно обратилась за помощью медиков, пожаловавшись на сильное головокружение, а также повышенное давление. После экстренного проведения МРТ головного мозга, специалистами был выявлен инсульт.





10 января артистку перевели в реанимацию и состояние ее оценивается, как среднетяжелое. Телефон заслуженной артистки не отвечает, он отключен, а представитель звезды пока не комментирует сложившуюся ситуацию.





В 2021 году Елена Проклова была участником громкого скандала, разразившегося после ее признание в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой о пережитых в молодости домогательствах. Тогда Елена Игоревна не призналась, кто именно силой ее добивался, она лишь намекнула, что очень популярный актер и режиссер, отпор которому она не могла дать как в силу возраста, так и в силу сильного влияния с его стороны в актерской среде.





Тогда поклонники и журналисты сразу заподозрили в этом Олега Табакова. Именно в тот период актер снимался вместе с Еленой Прокловой, а также поговаривают о его вспыхнувшей любви к молодой артистке. На прямые вопросы журналистов: «Был ли это Олег Табаков?» Елена Проклова не подтверждала, и не опровергала данное предположение.





Откровенные признания актрисы до сих пор активно обсуждается как в театральной среде, так и в СМИ. Многие осуждают актрису за столь неуместные откровения, когда Олег Павлович уже скончался, мол не стоило бы уже порочить имя столь уважаемого артиста. Но, собралось много и таких, которые считают данный поступок правильным – ведь о таком замалчивать нельзя, пусть и спустя многие годы!