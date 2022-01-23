Елена Проклова рассказала о своем самочувствии после перенесенного инсульта
23.01.2022 19:36 / Общество / Прочли: 596 человек
68-летняя заслуженная артистка Елена Проклова вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем самочувствии после перенесенного инсульта. Она уверила всех в том, что уверенно идет на поправку после того, как ее перевели с клиники в реабилитационный центр.
Все началось еще в начале января 2022 года. Елена Проклова была на гастролях в Санкт-Петербурге, когда неожиданно ей стало плохо. У актрисы резко подскочило давление, после чего коллеги срочно вызвали скорую помощь артистке. После проведенных необходимых манипуляций Прокловой лучше не становилось и уже на следующий день она сама отправилась в больницу.
После обследования актриса вышла на связь с взволнованными поклонниками и рассказала, что, к счастью, ее умственные и мышечные функции не пострадали. Остались вопросы к ориентации на местности, а также испытываемая сильная тошнота.
Экстренная помощь дала результаты, ведь всем известно, что при инсульте важна скорость обращения за медицинской помощью. Сперва врачи определили звездную пациентку в обычную палату реанимационного отделения, а теперь перевели в реабилитационный центр, где она будет активно восстанавливать нормальную работу всех систем и органов. Елена Проклова уверила всех фанатов, что здесь она быстро восстановится, ведь в данном реабилитационном центре работают лучшие специалисты: врачи, тренера, а также современное оборудование и тренажеры для проведения процедур.
На данный момент хирургическое вмешательство относительно установки стента отложена. Об этом рассказала актриса после рекомендаций врачей.
«В первый острый период 30 дней такую операцию не проводят. К этому вопросу необходимо будет вернутся спустя несколько месяцев, а перед этим сделать обследования, одно из которых густота крови. По всем полученным данным будет более понятно, есть ли необходимость в проведении операции по внедрению стентирования», - призналась звезда «Снежной королевы».
На данный момент Елене Игоревне необходимо провести в реабилитационном центре не менее 10 дней, после чего она продолжит курс восстановления в домашних условиях. Сейчас с помощью велотренажера и специальной зарядки Елена Проклова учится самостоятельно ходить.
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