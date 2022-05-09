Брат актрисы Елены Прокловой госпитализирован в больницу

В семье звезды фильма-сказки «Снежная королева» приключилось несчастье, брат Елены Прокловой попал в больницу с серьезной травмой. Оказывается, 72-летний Виктор Проклов оступился и неудачно упал, спускаясь с крыльца своего дома в Подмосковье. В результате падения Виктору диагностировали перелом тазобедренного сустава.





Стоит отметить, что подорвалось здоровье и самой 68-летней актрисы в последнее время. Недавно Елена Проклова пережила инсульт и пробыла некоторое время в реанимации. К счастью, врачами было диагностировано незначительные повреждения, которые не затронули двигательную активность ног и рук, а также умственную деятельность. Тем не менее, специалисты рекомендовали пройти реабилитацию в связи с осложнившимися проблемами вестибулярного аппарата. Творческой деятельностью заниматься было позволено, только вот с ограничением, тщательно при этом следить за своим здоровьем и не перегружать организм.

Что же касается брата Елены Прокловой и его алкогольной зависимости, во время падения он был трезв и согласно информации источника Виктор просто неудачно соскользнул со ступеньки на землю.



