Актрису Инну Коляду жестоко избили: с тяжелыми травмами она была доставлена в больницу

32-летняя звезда фильма «Стиляги» призналась врачам, что ее избили. А вот подробности своего избиения женщина рассказывать отказалась. Специалисты оценивают состояние артистки как тяжелое, ей была оказана первая медицинская помощь в травмпункте, после чего данным вопросом занялись правоохранительные органы. Им необходимо будет все-таки выяснить: кто же нанес девушке увечья?





«У 32-летней Инны Коляды было обнаружено: закрытая черепно-мозговая травма, множественные травмы конечностей, грудной клетки, гематомы на лице и голове, а также сотрясение головного мозга. Согласно показанию пострадавшей, ее избил известный ей человек по месту жительства», - об этом констатировали уже в полицейском участке.

Сама же артистка так и не раскрыла имя человека, который так жестоко с ней поступил. На все вопросы она отвечает, что будет взаимодействовать по данному расследованию лишь с полицейскими.

На данный момент ей назначен постельный режим, исключение составляет лишь небольшая прогулка с собакой. Так как девушка испытывает боли по всему телу. К тому же ее шея затянута корсетом.

«Я написала заявление. Сейчас идет проверка. Мне назначено лечение. Я практически не встаю, назначен постельный режим. Моральное состояние соответствует телесному, я впервые сталкиваюсь с такой ужасной ситуацией!», - призналась Инна.