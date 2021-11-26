Александр Градский экстренно госпитализирован: врачи подозревают инсульт

Говорят, что Александру Градскому было плохо уже несколько дней, но до этого не требовалась экстренная помощь. А сегодня днем ему стало плохо, после чего была экстренна вызвана скорая медицинская помощь. На данный момент он находится в тяжелом состоянии, без сознания. Поклонники обеспокоены, молясь о скорейшем улучшении его здоровья.

Напомним, два месяца назад в СМИ появлялась информация о госпитализации Градского. Тогда писали, что всему виной - COVID-19, даже были указаны цифры о степени поражения легких артиста – 70%. Спустя некоторое время Градский вышел на связь с поклонниками и опроверг эти чудовищные слухи.

В начале ноября Александр Градский отметил 72-ю годовщину. Несмотря на почтенный возраст Александр Борисович вел активную творческую деятельность, а также принимал участие в шоу «Голос», как представитель «золотого состава» наставников.

Но участие Александра Градского на шоу «Голос» ознаменовалось несколькими грандиозными скандалами. Так, он однажды раскритиковал одну из участниц за фальшивое исполнение.

«Как не стыдно вам! Такая красивая женщина и поет не те ноты!», - разгневался тогда Градский.