С 2021 Человечество откажется от смартфонов через десять лет





Специалист отметил, что в настоящее время мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации. Он уточнил, что определить личность можно иначе, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голосу, а информацию можно будет проектировать на стену или зеркало с помощью IoT-датчика (IoT – Internet of Things, «интернет вещей»).





«Поэтому телефон – это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, потерявшейся в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стены "Как мне дойти домой?", а стена ей покажет маршрут со стрелочкой», - дал футуристический прогноз Хелд.

Он заключил, что смартфон, как и вживляемый чип – это устаревшая технология, поэтому через десять лет она изживет себя.



