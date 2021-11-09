В 2021 году Старые смартфоны Huawei стали цениться выше iPhone





Xiaomi стала лидером на рынке старых смартфонов, сделанных в Китае. Также аналитики заметили необычный тренд: цены на б/у смартфоны Apple постоянно снижаются, а вот стоимость флагманских моделей Huawei наоборот растет. К примеру, для модели Mate 40 Pro она достигла 96,45% как сообщил https://www.instantcashtime.com/

Конечно, на вторичном рынке продают больше 4G-смартфонов, в то время как среди новых устройств уверенно растет доля 5G-аппаратов.

В целом рынок подержанных смартфонов вырос во втором квартале 2021 года на 10,76% по объему транзакций.



