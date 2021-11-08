9.11.2021 года Xiaomi представила технологию охлаждения смартфонов Loop LiquidCool

Именно поэтому многие изготовители стали уделять внимание системе охлаждения, которая должна помочь эффективно отводить тепло. Как известно, Snapdragon 888 показал себя как достаточно горячий процессор, но на горизонте уже маячит Snapdragon 898, имеющий все шансы превзойти своего предшественника. Поэтому без эффективной охлаждающей системы для флагманских смартфонов теперь точно не обойтись. И Xiaomi уже имеет, что предложить.



Xiaomi официально анонсировала технологию отвода тепла нового поколения под названием Loop LiquidCool. Компания амбициозно называет свое решение технологией будущего. Она состоит из испарителя, конденсатора, компенсационной полости и парожидкостных труб. Испаритель размещается в области источника тепла на материнской плате смартфона. Когда процессор и другие источники тепла находятся под большой нагрузкой, охлаждающая жидкость переходит в парообразное состояние и направляет воздушный поток в паровые трубки через естественное расширение.





Loop LiquidCool использует капиллярный эффект, благодаря чему охлаждающая жидкость притягивается к источнику тепла, испаряется, а затем эффективно распределяет тепло в более холодную зону, пока снова не конденсируется и не попадает в однонаправленный петлевой канал. По словам производителя, новая технология вдвое более эффективна по сравнению с традиционными решениями на основе паровых камер. Компания утверждает, что это самое лучшее охлаждение смартфонов на сегодняшний день. Все дело в форм-факторе, позволяющем разделить циркуляцию горячего воздуха и охлаждающей жидкости, но в остальном технология аналогична обычному жидкостному охлаждению.



