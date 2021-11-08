Google запустил очередное антиспам обновление





3 ноября Google запустил антиспам обновления основного алгоритма ранжирования. В официальном твиттер-аккаунте есть анонс и рекомендации для вебмастеров. Весь процесс продлится около недели. Такие обновления поддерживают чистоту и качество поисковой выдачи, за исключением сомнительных и ненадежных сайтов.





Ранее в этом году Google уже развернул 3 антиспама обновления. Благодаря таким обновлениям только 1% переходов по поиску приходится на сомнительные сайты. В прошлом году такие обновления помогли блокировать около 40 миллиардов спам-страниц ежедневно. Вебмастеры, которые придерживаются рекомендаций по качеству, не отметят никаких изменений в ранжировании своих проектов. К спаму относит сайты низкого качества, созданные с целью повлиять на результаты поисковой выдачи и не несут никакой пользы для посетителя, а также фишинговые сайты, собирающие личные данные пользователю, и ресурсы, загружающие вредоносное программное обеспечение.

Также Google определяет как спам сайты, выдающие себя за другие авторитетные источники или известные имитирующие сайты. Дополнительным маркером риска становятся незащищенные сайты, которые легко сломать и использовать для распространения спамных ссылок или вредоносного ПО. В спаме Google определяет сайты с некачественным, автоматически генерируемым или скопированным контентом.

Как Google обнаруживает спам

В 2020 году Google разработал интеллектуальный механизм борьбы со спамом. В его основе "знание" поисковой системы о спаме, миллиардах примеров и возможностях искусственного интеллекта.

Вот как Google представляет фильтр спама (фото):

Как видим, спам может попасть в индекс. Но на этапе формирования выдачи интеллектуальные системы сканируют генерируемую подборку еще раз. Обнаружив подозрительные страницы, алгоритм снизит их в выдаче, чтобы снизить вероятность перехода пользователя. Это гарантирует чистоту топа выдачи. Более того, в 99% случаев поиск получает выдачу без спама.

Основные признаки спам-фильтра





Если сайт резко теряет позиции или наблюдает критическое снижение органического трафика, то, скорее всего, речь идет именно о спам-фильтре. Прежде всего, Google рекомендует проверить вероятность взлома сайта. Здесь описаны наиболее вероятные способы взлома сайта. А здесь Google рассказывает, как определить, сломан ли сайт.



