Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце на одном мероприятии

24 ноября было организовано традиционное мероприятие – шестая церемония вручения премии журнала «ОК!» - «Больше, чем звезды». Церемония была проведена в московском «Four Seasons Hotel». Многие знаменитости посетили это мероприятие – не пропустил его и Павел Прилучный, который прибыл практически первым и с радостью давал интервью журналистам.

Каково же было изумление публики, когда на красную дорожку ступила Агата Муцениеце. Актриса прибыла на мероприятие в изумительном сексуальном черном платье, изысканно подчеркивающем декольте и пресс. Когда Агата позировала перед объективами фотокамер, Павел уже прошел по красной дорожке у зашел в зал для гостей.

Все присутствовавшие гости в зале отметили, что бывшая пара всячески избегала друг друга. Артисты сидели за разными столиками, Муцениеце развлекалась в компании подруг, а Прилучный внимательно следил за церемонией награждения.

Как Павел, так и Агата отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Ранее актриса говорила, что практически не общается с бывшим мужем, но общению детей с ним не препятствует. В свою очередь, Павел Прилучный – вообще никак не комментирует свою экс-избранницу.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары двое совместных детей: дочь Мия и сын Тимофей. Позже у пары часто возникали ссоры и недоразумения. В кризисе отношений все обвиняли именно Павла. Окончательную точку в союзе пара поставила в 2020 году. Вскоре после развода Павел Прилучный закрутил роман с Мирославой Карпович. На тот момент они играли в одном спектакле в театре. 35-летнюю Мирославу Карпович после этого окрестили – разлучницей. Агата Муцениеце, в свою очередь, пока – одинока. Со слов самой актрисы, она не раз пробовала построить новые отношения, но все безуспешно. По всей видимости, звезда еще не встретила своего мужчину.