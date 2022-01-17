Агата Муцениеце появилась на совместных снимках с Павлом Прилучным
17.01.2022 21:36 / Интернет / Прочли: 513 человек
2020 год стал невероятно сложным для известной супружеской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. После обвинений супруги в побоях и неверности они развелись и долгое время выясняли отношения. Но, похоже, что сейчас ситуация в корне изменилась. Недавно они, находясь в одной компании, отметили день рождения своего совместного сына Тимофея, а теперь вместе отправились отдыхать в Дубае.
Впервые за несколько лет Павел опубликовал в социальной сети совместное фото с бывшей женой, Агатой Муцениеце:
«Несколько лет назад мы были именно в этом месте. Как быстро растут дети», - подписал свой снимок 34-летний актер.
Подписчики сразу же оценили снимок и предположили, что пара планирует воссоединиться:
«Как же вы порадовали этим снимком!», «Дай Бог помирятся и воссоединятся!»
Напомним, что после нескольких тщетных попыток построить новые отношения, Агата по-прежнему не состоит ни с кем в отношениях, а Павел находится в отношениях с актрисой Мирославой Карпович. Долгое время пара тщательно скрывала свой роман, лишь недавно подтвердила свои чувства друг к другу.
«Она – детский психолог в онкологическом центре, очень часто там бывает. Все, что касается благотворительности – это Мирослава. Пожалеть или отдать себя полностью – это про нее. Об этом она не афиширует в своем Instagram», - писал о своей возлюбленной Прилучный.
После активного обсуждения романа Павла и Мирослава нашлись и те, кто обвинил звезду сериала «Папины дочки» в том, что это именно она стала разлучницей и из-за нее разбилось семейное счастье Павла и Агаты.
«С годами я стала мудрее и стараюсь не обращать внимания на хейт в мой адрес. Я всю пандемию публиковала посты в Instagram, но за этот период подписались на меня всего 10 тысяч человек. А когда заговорили про отношения с Павлом – на меня подписалось куда больше людей! Так что спасибо недоброжелателям за увеличение моей популярности в социальных сетях!», - так отреагировала на негатив в свой адрес Мирослава Карпович.
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