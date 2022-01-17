Агата Муцениеце появилась на совместных снимках с Павлом Прилучным

Впервые за несколько лет Павел опубликовал в социальной сети совместное фото с бывшей женой, Агатой Муцениеце:

«Несколько лет назад мы были именно в этом месте. Как быстро растут дети», - подписал свой снимок 34-летний актер.

Подписчики сразу же оценили снимок и предположили, что пара планирует воссоединиться:

«Как же вы порадовали этим снимком!», «Дай Бог помирятся и воссоединятся!»

Напомним, что после нескольких тщетных попыток построить новые отношения, Агата по-прежнему не состоит ни с кем в отношениях, а Павел находится в отношениях с актрисой Мирославой Карпович. Долгое время пара тщательно скрывала свой роман, лишь недавно подтвердила свои чувства друг к другу.

«Она – детский психолог в онкологическом центре, очень часто там бывает. Все, что касается благотворительности – это Мирослава. Пожалеть или отдать себя полностью – это про нее. Об этом она не афиширует в своем Instagram», - писал о своей возлюбленной Прилучный.

После активного обсуждения романа Павла и Мирослава нашлись и те, кто обвинил звезду сериала «Папины дочки» в том, что это именно она стала разлучницей и из-за нее разбилось семейное счастье Павла и Агаты.

«С годами я стала мудрее и стараюсь не обращать внимания на хейт в мой адрес. Я всю пандемию публиковала посты в Instagram, но за этот период подписались на меня всего 10 тысяч человек. А когда заговорили про отношения с Павлом – на меня подписалось куда больше людей! Так что спасибо недоброжелателям за увеличение моей популярности в социальных сетях!», - так отреагировала на негатив в свой адрес Мирослава Карпович.