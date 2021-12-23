Дмитрий Тарасов встретился с бывшей женой на мероприятии
23.12.2021 21:20 / Шоу-бизнес / Прочли: 449 человек
Дмитрий Тарасов расстался с певицей Ольгой Бузовой и свое решение аргументировал тем, что якобы устал от публичной жизни. Спортсмен мечтал о детях и тихой семейной жизни. Сейчас он женат на модели Анастасии Костенко, воспитывает троих детей, а о тихой спокойной жизни не похоже, что сильно мечтал. Ведь сейчас футболист занялся развитием собственного канала, занялся коучингом и запел.
На днях Дмитрий Тарасов столкнулся на мероприятии Fashion TV с бывшей женой Ольгой Бузовой, что, по его словам, весьма неприятно удивило. Тарасов утверждает, что его не предупреждали об этом «сюрпризе».
«Изначально уточнял, кто будет на мероприятии. Это было для меня важно. Нигде фамилии Ольга Бузова не было обозначено, поэтому я со спокойной душой отправился на мероприятие, чтобы поддержать клип Марго Овсянниковой (Margo), в котором сыграл главную роль. После чего… увидел Олю, которая была одета в платье, в котором была одета Марго на съемках клипа», - признался Дмитрий Тарасов в интервью для издания Starhit.
Ольга Бузова уверяет, в свою очередь, что Тарасов лукавит – ведь присутствие Ольги Бузовой с организаторами было оговорено заранее.
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