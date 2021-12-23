Дмитрий Тарасов встретился с бывшей женой на мероприятии

На днях Дмитрий Тарасов столкнулся на мероприятии Fashion TV с бывшей женой Ольгой Бузовой, что, по его словам, весьма неприятно удивило. Тарасов утверждает, что его не предупреждали об этом «сюрпризе».

«Изначально уточнял, кто будет на мероприятии. Это было для меня важно. Нигде фамилии Ольга Бузова не было обозначено, поэтому я со спокойной душой отправился на мероприятие, чтобы поддержать клип Марго Овсянниковой (Margo), в котором сыграл главную роль. После чего… увидел Олю, которая была одета в платье, в котором была одета Марго на съемках клипа», - признался Дмитрий Тарасов в интервью для издания Starhit.

Ольга Бузова уверяет, в свою очередь, что Тарасов лукавит – ведь присутствие Ольги Бузовой с организаторами было оговорено заранее.



