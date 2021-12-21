Дмитрия Тарасова защищает жена от обвинений Ольги Бузовой
21.12.2021 22:01 / Шоу-бизнес / Прочли: 608 человек
Ольга Бузова на публичном мероприятии оскорбила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Пока футболист думал, какие слова лучше подобрать для своей защиты, его нынешняя жена Анастасия Костенко уже решительно действует. 27-летняя многодетная мать выступила с собственным заявлением по этому поводу.
20 декабря телеканал Fashion TV раздавал награды самым стильным звездам страны. На мероприятие были приглашены Ольга Бузова, Алена Водонаева, Дмитрий Тарасов и многие другие. Певица Ольга Бузова не только получила награду, но еще и устроила разбирательства со своим бывшим супругом.
«Я всегда представляла себе эту встречу. Как это произойдет? Что я скажу? Дима, ты где? Я тебя не вижу? Хотя, это даже к лучшему! А, вот – машет с галерки! Ну, как всегда! Если раньше Дима сидел и кусал локти, смотря на самую популярную девушку страны, на икону стиля, думал о том: «Как же я мог просрать такую девушку?! То сейчас он может сказать это, глядя воочию!»
На эту речь Дмитрий не подал и виду, продолжая беседовать с другими гостями. Но, на этом разбирательства со стороны Ольги Бузовой не закончились. Об этом она рассказал подробно своим подписчикам в социальной сети. Но, первой отреагировала Анастасия Костенко:
«В карете прошлого далеко не уедешь!», - так многозначительно написала в сторис модель.
Фраза была хоть и пространственной, но фанаты сразу поняли, кому она адресована.
Напомним о том, что Ольга Бузова всегда считала именно Настю – разлучницей, разрушившей их семейный брак. Якобы модель вскружила голову футболисту и тот начал ей изменять, а потом и вовсе бросил знаменитую блондинку.
Вскоре после расставания Ольги и Дмитрия, Костенко уже жила в доме спорсмена. За три года совместной жизни модель родила уже троих детей, в том числе долгожданного, так желанного сына, которого нарекли Алексеем.
В социальной сети то и дело распускают слухи о якобы не совсем «идеальной семье», которую так пытаются транслировать пара. Часто в Сети интернет появляются разговоры о изменах Дмитрия.
Бузова в свою очередь признается, что развод пошел ей только на пользу. После расставания она сконцентрировалась на карьере, сейчас работает в нескольких успешных проектах, выступает и записывает альбом.
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