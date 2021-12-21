Дмитрия Тарасова защищает жена от обвинений Ольги Бузовой

20 декабря телеканал Fashion TV раздавал награды самым стильным звездам страны. На мероприятие были приглашены Ольга Бузова, Алена Водонаева, Дмитрий Тарасов и многие другие. Певица Ольга Бузова не только получила награду, но еще и устроила разбирательства со своим бывшим супругом.

«Я всегда представляла себе эту встречу. Как это произойдет? Что я скажу? Дима, ты где? Я тебя не вижу? Хотя, это даже к лучшему! А, вот – машет с галерки! Ну, как всегда! Если раньше Дима сидел и кусал локти, смотря на самую популярную девушку страны, на икону стиля, думал о том: «Как же я мог просрать такую девушку?! То сейчас он может сказать это, глядя воочию!»

На эту речь Дмитрий не подал и виду, продолжая беседовать с другими гостями. Но, на этом разбирательства со стороны Ольги Бузовой не закончились. Об этом она рассказал подробно своим подписчикам в социальной сети. Но, первой отреагировала Анастасия Костенко:

«В карете прошлого далеко не уедешь!», - так многозначительно написала в сторис модель.

Фраза была хоть и пространственной, но фанаты сразу поняли, кому она адресована.

Напомним о том, что Ольга Бузова всегда считала именно Настю – разлучницей, разрушившей их семейный брак. Якобы модель вскружила голову футболисту и тот начал ей изменять, а потом и вовсе бросил знаменитую блондинку.

Вскоре после расставания Ольги и Дмитрия, Костенко уже жила в доме спорсмена. За три года совместной жизни модель родила уже троих детей, в том числе долгожданного, так желанного сына, которого нарекли Алексеем.

В социальной сети то и дело распускают слухи о якобы не совсем «идеальной семье», которую так пытаются транслировать пара. Часто в Сети интернет появляются разговоры о изменах Дмитрия.

Бузова в свою очередь признается, что развод пошел ей только на пользу. После расставания она сконцентрировалась на карьере, сейчас работает в нескольких успешных проектах, выступает и записывает альбом.