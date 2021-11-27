Ольга Бузова: после развода Дмитрий Тарасов забрал все дорогие подарки
27.11.2021 18:24 / Шоу-бизнес / Прочли: 355 человек
Певица Ольга Бузова и экс-футболист Дмитрий Тарасов прожили в браке 4 года. Пара казалась такой счастливой, но в один момент этот союз рухнул с громким общественным скандалом. Тарасов выгнал Бузову из дома и забрал автомобиль, который ранее презентовал своей возлюбленной.
На момент развода Ольга Бузова работала еще телеведущей реалити-шоу «Дом-2». Расставшись с Дмитрием, Ольга без всяких споров отдала подаренный супругом автомобиль, который тот потом передарил своей нынешней жене – Анастасии Костенко. После громкого расставания Ольге Бузовой пришлось экстренно подыскивать себе новое жилье.
К моменту развода Ольга Бузова успела только купить недвижимость для своей мамы, а себе не покупала так как считала, что у них с Дмитрием, итак, есть дом. В интервью для журнала «Marie Clarie» Ольга Бузова рассказала подробности тяжелого развода.
Певица призналась, что обзавестись своим жильем смогла лишь спустя год: только после того, как занялась музыкальной деятельностью. Больше года понадобилось артистке, чтобы начать получать серьёзные гонорары.
«Сначала купила квартиру в Питере для своей мамы, она работает на Петроградке и всегда хотела жить именно там. Это был сюрприз, я накопила 13 миллионов рублей и сразу приобрела маме недвижимость, чем очень горжусь! О своем жилище не думала, даже не задумывалась о том, что в браке нужно прятать и откладывать. Никогда даже не задумывалась, что можно остаться на улице и без денег! Теперь то я повзрослела, все проанализировала, была проделана огромная работа над собой!», - призналась в интервью журналу Ольга Бузова.
Музыкальная карьера стремительно росла, Ольга Бузова завоевала огромную популярность. Но боль от поступка Тарасова прошла не сразу, ведь он оказался не только скупым, но и изменщиком.
«Он мне сказал покинуть квартиру и дал на это срок – неделю. По всей видимости уже хотел привести новую девушку, с которой встречался уже год. У него была другая женщина уже год», - рассказала Бузова, намекая на Костенко.
После развода с Бузовой, Тарасов долго не ходил одиноким. В 2018 году они поженились с Анастасией Костенко. В прошлом месяце у пары родился уже третий совместный ребенок – сын.
Стоит отметим, относительно финансов Дмитрий Тарасов остается скрупулезным и по сей день. Недавно он добился уменьшения алиментов на дочь от первого брака. Для этого он с Костенко пошли на хитрость, Анастасия подала на алименты находясь в браке с Дмитрием.
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