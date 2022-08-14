Дмитрий Тарасов дал основания думать о его остывших чувствах к Анастасии Костенко

Еще до недавних времен Тарасова постоянно обвиняли в том, что он изменяет своей жене. Сам футболист каждый раз отрицал подозрения в измене, а его жена-модель как могла пыталась достойно выйти из сложившейся ситуации, показывая поклонникам, что в их семье царит мир да любовь.





Вчера супружеская пара посетила день рождения близкого для семьи человека, после этого Костенко поделилась видео момента медленного танца пары, пытаясь передать максимум чувственности. Но поклонники заподозрили, что Дмитрий как-то слишком холодно смотрит в сторону своей жены.





«Что-то он отворачивается, Настя?», «Он уже не любит, смиритесь!», «Что-то сложно сохранить чувства спустя пять лет?», «Настя такая шикарная женщина, а его взгляд блуждает, грустно!», «Да, мужики они такие, уже глаза блуждают!», «И такие красивые порой бывают не нужны!», «Дмитрий, вы будто не в браке, а наказание отбываете?!», «Жена такими преданными глазами смотрит, а он отворачивается, будто тошнит уже!»





Анастасия Костенко не стала молчать на такую волну критики и попросила хейтеров заняться своими отношениями, обратить внимание на себя, прежде чем критиковать незнакомых им людей. Также модель акцентировала на том, что их пара, как и большинство других, не может быть во всем идеальной!





«Очень хочу, чтобы женщины, которые подписаны на меня или просто заходят в гости, научились любить и ценить себя! Перестали бы что-то менять, просто потому что кто-то не солидарен с ними. Главное, это вы и то, как вы себя ощущаете. Здравый человек корректирует себя, невротик — людей вокруг!» — попросила 28-летняя мать троих детей.