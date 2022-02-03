Татьяна Кравченко высказалась насчёт конфликта между Александрой Захаровой и Марком Варшавером

В сентябре 2019 года, режиссёр Марк Захаров ушел на тот свет. Эта трагедия сильно повлияла как на поклонников режиссёра, так и на актёрский состав некогда подчиненных коллег. Марка Захарова заменил Марк Варшавер, чтобы театр «Ленком» продолжал свою работу.

Почти сразу после того, как Марк Варшавер начал свою работу в театре, между ним и Александрой Захаровой возник конфликт. У конфликта уже есть последствия: Следственный комитет проводил проверку театра. Причиной стали обвинения Александры Захаровой в интервью для Андрея Ковалева, что якобы Марк Варшавер совершает неправомерные финансовые махинации.

Очевидно, что такие конфликты негативно влияют на рабочий процесс в театре. Одна из всех актрис театра «Ленком» она высказалась насчёт этого конфликта так: «То, что творит Саша Захарова, за гранью добра и зла. Раньше, Александру актерский состав боялся, а сейчас все осуждают её за действия Саши. Из-за таких проверок, атмосфера внутри коллектива резко меняется. Было написано обращение к Бастрыкину, где есть только одна просьба – дайте нам работать, не мешайте нам!».

Саша Захарова свои конфликтные действия к Марку Варшаверу объясняет просто – она борется за творческое наследие своего отца. Коллектив уверен, что она просто не может смириться с тем, что больше не имеет власть в театре «Ленком».

Сами результаты Следственного комитета пока не ясны. По предварительной информации от источника «Комсомольская правда», подтвердить финансовые махинации со стороны Марка Варшавера не удалось.