Бывшая жена Александра Серова рассказала о конфликте с артистом

Елена Стебенева рассталась с Александром Серовым уже более, чем 10 лет назад. Обществу спортсменка не стала скрывать причин своего громкого расставания со знаменитым музыкантом: всему виной домашнее насилие и неверность супруга. Это крайне не понравилось народному артистку, мол, так выставить его в не лучшем свете перед остальными. Отношения между Александром и Еленой дошли до того, что мужчина не пускает на порог своего дома. Дело в том, что дочь Мишель с семьей живет в доме своего отца. Таким образом, Елена Стебенева лишилась возможности каждый раз как можно чаще видеться со своими внуками.





На вопросы своих подписчиков об урегулировании конфликта с Александром, Елена последний раз ответила негативно.

«Пока нет!», - ответила своим взволнованным поклонникам Елена.

«Я озвучила, что все зависит от моей дочери! Если она захочет, то этот конфликт легко разрешится! Но это не значит, что я в истерике и ругаюсь со всеми! Почему сложилась проблема в общении с внуками? Попробую объяснить! Дело в том, что все мы: мамы и папы, бабушки и дедушки включаем свой эгоизм. Это означает лишь одно – что все мы прежде всего думаем о себе! Ну, где же тут любовь? Ее нет! Любовь – это отдавать! Любовь – это когда душа поет от счастья за другого!», - объяснила свою позицию Елена Стебенева.





Были и такие подписчики, которые считают о том, что Елена Стебенева желает посредством своей дочери добраться до своего бывшего мужа и лишний раз его уколоть за былые обиды. Многие посоветовали женщине не лезть в жизнь дочери, а заниматься больше своей.

«Да с чего вы взяли, что я лезу? Хотя я вас понимаю, вы ведь ничего не видите, ничего толком не знаете о ситуации в семье. Мы с Мишель не просто мать и дочь – мы подруги! Она очень уважаемая женщина, между нами очень уважительные отношения. Вот правда, ну очень смешно читать такие комментарии!», - резко отреагировала на критическую оценку своего вмешательства в жизнь дочери Елена.

Отметим, что еще после развода Александра Серова и Елены Стебеневой дочь осталась жить с отцом. Согласно слов Елены, бывший муж так захотел и пригрозил, если не останется с ним жить – перестанет оплачивать ребенку образование. Александр Серов и по ныне продолжает во всем поддерживать наследницу, у которой уже двое детей.