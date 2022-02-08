У эстрадного певца Александра Серова родился внук
08.02.2022 20:02 / Шоу-бизнес / Прочли: 565 человек
Дочь популярного эстрадного артиста Александра Серова сообщила замечательную новость о том, что она вновь стала мамой. На этот раз у нее родился сын. Это второй ребенок для Мишель и Романа, счастливое звездное семейство принимает поздравления от родных, близких и поклонников.
28-летняя Мишель Серова в опубликованном кадре сидит в обнимку со своим супругом, который нежно обнимает за животик свою жену. В подписи к посту Мишель объявила о том, что они с мужем стали второй раз родителями:
«08.02.2022 бесконечно счастливый день для нас с Ромой, так как мы второй раз стали родителями, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!», - подписала Мишель Серова.
Из всех многочисленных звездных друзей одной из самых первых поспешила поздравить певица Зара. Девушка оставила теплые слова поздравлений в разделе комментариев: «Мишель, милая поздравляю! Какое счастье!»
Пользователи в Сети интернет также не остались в стороне, поздравив самыми искренними и теплыми пожеланиями Мишель.
Напомним, что Мишель и Роман уже являются родителями годовалой малышки Мии. На данный момент Мишель Серова находится в госпитале «Лапино», в котором обычно рожают наследников звезды, а также широко известные персоны страны.
Также девушка поделилась снимком из палаты, в котором была надпись: «Все нормуль!» Глядя на снимок, действительно понимаешь, что у Мишель все отлично прошло и в скором времени счастливая мама двоих деток будет готовится к праздничному дню выписки из больницы.
Напомним, что Мишель Серова – дочь певца Александра Серова со спортсменкой Еленой Стебеневой. После 20 лет совместной жизни женщина приняла решение разойтись с супругом. Причину расставания Елена называла многочисленные измены, возможные внебрачные дети, а также рукоприкладство некогда любимого мужа.
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