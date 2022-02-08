У эстрадного певца Александра Серова родился внук

28-летняя Мишель Серова в опубликованном кадре сидит в обнимку со своим супругом, который нежно обнимает за животик свою жену. В подписи к посту Мишель объявила о том, что они с мужем стали второй раз родителями:







«08.02.2022 бесконечно счастливый день для нас с Ромой, так как мы второй раз стали родителями, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!», - подписала Мишель Серова.





Из всех многочисленных звездных друзей одной из самых первых поспешила поздравить певица Зара. Девушка оставила теплые слова поздравлений в разделе комментариев: «Мишель, милая поздравляю! Какое счастье!»

Пользователи в Сети интернет также не остались в стороне, поздравив самыми искренними и теплыми пожеланиями Мишель.





Напомним, что Мишель и Роман уже являются родителями годовалой малышки Мии. На данный момент Мишель Серова находится в госпитале «Лапино», в котором обычно рожают наследников звезды, а также широко известные персоны страны.





Также девушка поделилась снимком из палаты, в котором была надпись: «Все нормуль!» Глядя на снимок, действительно понимаешь, что у Мишель все отлично прошло и в скором времени счастливая мама двоих деток будет готовится к праздничному дню выписки из больницы.





Напомним, что Мишель Серова – дочь певца Александра Серова со спортсменкой Еленой Стебеневой. После 20 лет совместной жизни женщина приняла решение разойтись с супругом. Причину расставания Елена называла многочисленные измены, возможные внебрачные дети, а также рукоприкладство некогда любимого мужа.



