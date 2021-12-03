Анна Седокова рассказала о конфликте с Константином Меладзе и навалившимся хейте

Все посчитали, что речь шла о певице Анне Седоковой не просто так. Ирина Меладзе в своем интервью отметила, что имеет ввиду именно ныне многодетную экс-участницу известной группы. А всем известно, что многодетной мамой является именно Анна Седокова, у которой трое детей.

«Это были съемки в Киеве в начале 2000-х годов. Она приставала к Косте при всех, никого не смущаясь. У всех на глазах, при чем самым неприличным образом!», - вспоминала экс-супруга Валерия Меладзе.





«Я в тот день устроила скандал Валере, мол что это такое вообще происходит у всех на глазах!? На следующий день я взяла Яну и пришлось поставить эту девицу на место!», - сетовала Ирина на шоу «Судьба человека».





Анна Седокова в свою очередь опровергает все обвинения, акцентируя на том, что речь шла не о ее персоне. Но, о ком тогда была речь Анна так сказать и не смогла.

Анна Седокова жаловалась, что после этого на нее полилось столько негатива и обвинений. Помимо этого, певица отметила, что не желает больше поддерживать отношения с экс-участницами группы «ВИА Гра».



