Анна Седокова рассказала о конфликте с Константином Меладзе и навалившимся хейте
03.12.2021 14:23 / Общество / Прочли: 859 человек
Несколько месяцев назад бывшая жена Валерия Меладзе сделала ряд откровенных признаний о участницах группы «ВИА ГРА» из начала 2000-х годов. Она отметила, что одна из участниц настойчиво требовала к себе внимания со стороны Константина Меладзе. Общественность посчитала, что речь шла о Анне Седоковой.
Все посчитали, что речь шла о певице Анне Седоковой не просто так. Ирина Меладзе в своем интервью отметила, что имеет ввиду именно ныне многодетную экс-участницу известной группы. А всем известно, что многодетной мамой является именно Анна Седокова, у которой трое детей.
«Это были съемки в Киеве в начале 2000-х годов. Она приставала к Косте при всех, никого не смущаясь. У всех на глазах, при чем самым неприличным образом!», - вспоминала экс-супруга Валерия Меладзе.
«Я в тот день устроила скандал Валере, мол что это такое вообще происходит у всех на глазах!? На следующий день я взяла Яну и пришлось поставить эту девицу на место!», - сетовала Ирина на шоу «Судьба человека».
Анна Седокова в свою очередь опровергает все обвинения, акцентируя на том, что речь шла не о ее персоне. Но, о ком тогда была речь Анна так сказать и не смогла.
Анна Седокова жаловалась, что после этого на нее полилось столько негатива и обвинений. Помимо этого, певица отметила, что не желает больше поддерживать отношения с экс-участницами группы «ВИА Гра».
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