Дочь Константина Меладзе вообще не общается с Верой Брежневой
24.01.2022 21:01 / Шоу-бизнес / Прочли: 566 человек
В 2013 году Константин Меладзе разошелся с Яной Сумм и начал встречаться с Верой Брежневой. В браке с Яной у Константина осталось трое детей, младшая из которых дочь Лия отказывается поддерживать отношения с новой избранницей своего родного отца.
17-летняя Мия считает, что Вера Брежнева никак не относится к ее семье, поэтому не считает нужным поддерживать с ней отношения:
«Мы вообще не общаемся. Между нами не было никаких конфликтов, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», - объяснила девушка, начинающая осваивать и покорять украинскую сцену, принимая участие в шоу «Голос».
Напомним, что раньше поговаривали о несколько других разворачивающихся событиях в жизни известного продюсера. Многие считают, что именно Вера Брежнева увела Константина из семьи, но на такие заявления 58-летний Константин Шотаевич всегда очень сильно обижался:
«Как меня вообще можно увести? Я вам что теленок!?», - резко реагировал Константин Меладзе.
Бывшая жена Яна Сумм, которая ныне ведет непубличный образ жизни, имеет на этот счет свою точку зрения:
«У меня до сих пор не проходит чувство возмущения от того, что человек делает поступки с невероятным масштабом гадости, а потом делает такое невинное лицо либо же оправдывается красивыми словами про любовь и заботу! От меня 10 лет скрывали правду и уверяли, что они просто дружат и сотрудничают!»
«Чтобы меня обмануть даже придумывал всевозможные псевдонимы, чтобы подписать написанную специально для Галушки (настоящая фамилия певицы Веры Брежневой) песню. Либо же подписывал работу от ее имени. Но, для меня не составляло никакого труда вычислить, кто является действительно автором той или иной песни!», - призналась Яна.
«Но, честно говоря, мне хочется забыть о бывшем муже и его любовнице. Я уже давно живу своей другой жизнью, но отстраниться пока никак не получается!», - заключила бывшая супруга Константина.
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