Константин Меладзе находится в Киеве и прячется в бомбоубежище во время тревоги

Вера Брежнева родилась и выросла на Украине, артистка не может описать всю боль, которую она сейчас испытывает из-за начавшейся войны на родине. Звезда призывает остановить обстрелы мирных граждан, прекратить этот ужас, который даже невозможно было представить в 21-м веке.

Сама певица с детьми находится в безопасном месте, а вот муж Константин Меладзе, мама находятся в Киеве:

«Мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве. Они прячутся от бомбежек в подвалах. У происходящего нет смысла и оправдания. Нельзя это продолжать», — заявила 40-летняя артистка.

На данный момент Константин Меладзе находится с детьми от первого брака в столице и 1 марта у дочери Лии день рождение. Единственное желание ребенка сейчас, чтобы наступил мир на Украине.

Напомним, ранее брат Константина Валерий Меладзе записал видео обращение, в котором призывал остановить войну. Для музыканта Украина – второй дом, он здесь родился и вырос.





«Произошло то, что никогда не должно было произойти. Я умоляю вас сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться», — подчеркнул певец.

Напомним, что 28 февраля в Гомельской области прошли переговоры представителями из Украины с Россией относительно мирного урегулирования начавшихся военных действий во многих городах Украины, а не только в столице. После пяти часов обсуждений и выдвижений своих требований стороны разъехались каждый по столицам, чтобы определить дальнейшие решения по озвученным вопросам. Уже буквально через несколько дней должен будет состоятся второй раунд переговоров.