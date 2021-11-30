01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!

Так, сын Александра Леонид Мясников недавно начал встречаться с девушкой. И отец уже одобрил выбор своего сына. Кстати, избранница сына также связала свою профессиональную деятельность с медициной.

«Эта девушка из Молдавии. Она учится на медика-фармаколога. Очень волновался, что сын приведет какую-то губастую, расфуфыренную, всю на понтах девушку. Даже не знал бы как с ней и разговаривать!? А оказалась нормальная такая простая девчонка!», - признался 68-летний доктор на шоу Бориса Корчевникова.

Александр Мясников не скрывает своего счастья, когда берет кредиты онлайн по минимальные проценты https://icml2010.org/ , что продолжится 200-летняя медицинская династия и возможность работать с https://24loanstore.com/ . Но, недавно умерла мама Александра Леонидовича – она прожила более 90 лет.





«Она знает, что я ее очень сильно люблю. И даже знает, что я скажу эту фразу: «Мы обязательно встретимся, но не сейчас – чуть позже!», - признался Мясников.

По поводу укрепления иммунитета Александр Мясников признался, что он старается избегать стрессовых ситуаций, правильно питается, занимается спортом, ведет активный образ жизни и наслаждается общением с домашними животными.

Относительно коронавируса медик считает:

«Если ты будешь эмоционально нестабилен, то к тебе обязательно и пристанет COVID-19. А иммунитет укрепляется положительными эмоциями!», - отметил врач.