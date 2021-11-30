01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!
30.11.2021 13:29 / Общество / Прочли: 157 человек
Врач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников был женат дважды. В браке со второй супругой у доктора родился сын Леонид, а также растет дочь Полина (внебрачная дочь известного доктора). Александр Леонидович в последнее время все чаще стал задумываться о внуках и не скрывает, что был бы рад их появлению.
Так, сын Александра Леонид Мясников недавно начал встречаться с девушкой. И отец уже одобрил выбор своего сына. Кстати, избранница сына также связала свою профессиональную деятельность с медициной.
«Эта девушка из Молдавии. Она учится на медика-фармаколога. Очень волновался, что сын приведет какую-то губастую, расфуфыренную, всю на понтах девушку. Даже не знал бы как с ней и разговаривать!? А оказалась нормальная такая простая девчонка!», - признался 68-летний доктор на шоу Бориса Корчевникова.
Александр Мясников не скрывает своего счастья, когда берет кредиты онлайн по минимальные проценты https://icml2010.org/, что продолжится 200-летняя медицинская династия и возможность работать с https://24loanstore.com/. Но, недавно умерла мама Александра Леонидовича – она прожила более 90 лет.
«Она знает, что я ее очень сильно люблю. И даже знает, что я скажу эту фразу: «Мы обязательно встретимся, но не сейчас – чуть позже!», - признался Мясников.
По поводу укрепления иммунитета Александр Мясников признался, что он старается избегать стрессовых ситуаций, правильно питается, занимается спортом, ведет активный образ жизни и наслаждается общением с домашними животными.
Относительно коронавируса медик считает:
«Если ты будешь эмоционально нестабилен, то к тебе обязательно и пристанет COVID-19. А иммунитет укрепляется положительными эмоциями!», - отметил врач.
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